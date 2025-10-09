तीन महीने तक शोषण, FIR के बाद भी कार्रवाई नहीं; पीड़िता ने दी मुख्यमंत्री कार्यालय में आत्मदाह की धमकी
एक महिला ने तीन महीने तक यौन शोषण का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई न होने से निराश होकर उसने मुख्यमंत्री कार्यालय में आत्मदाह की धमकी दी है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उसे न्याय मिलने की उम्मीद कम हो गई है। वह न्याय पाने के लिए हताश है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर आत्मदाह की धमकी दी है। पीड़िता का आरोप है कि पहले पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में हीलाहवाली की और अब रिपोर्ट दर्ज हुए 15 दिन बीतने के बाद भी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि उनके पति के जेल में रहने के दौरान आरोपितों ने जेल से छुड़ाने का झांसा देते हुए उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। आरोपितों ने उनसे पति को छुड़ाने के नाम पर चार लाख रुपये भी ले लिए थे।
शालीमार गार्डन क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला का कहना है कि उनके पति को 13 मई 2025 को शालीमार गार्डन पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में जेल भेजा था। इसके बाद उनके पति के दो दोस्तों श्यामदत्त शर्मा और नीरज शर्मा से उनकी मुलाकात हुई थी। आरोप है कि श्याम दत्त शर्मा पति को जेल से जल्छ छुड़वाने और जेल में सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया और 10 लाख रुपये की मांग रखी। आरोप है कि दोनों ने उन्हें 15 मई 2025 को श्यामदत्त शर्मा के श्याम पार्क एक्सटेंशन स्थित ऑफिस पर बुलाया और उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
महिला का कहना है कि इस दौरान आरोपितों ने उनकी अश्लील वीडियो भी बना ली। होश में आने पर आरोपितों ने यह वीडियो दिखाया और किसी से कहने पर वीडियो को प्रसारित करने की धमकी दी। आरोपितों ने पति को छुड़ाने के नाम पर उनसे दो बार में चार लाख रुपये भी ले लिए और वीडियो का डर दिखाते हुए उनसे जबरन कई बार संबंध बनाए। आरोपितों ने उन्हें होटल में भी बुलाया और यहां भी उनके साथ दुष्कर्म किया। महिला का कहना है कि आरोपितों ने तीन माह तक उनका शोषण किया। 13 अगस्त 2025 को उनके पति की जमानत हो गई।
इसके बाद भी आरोपितों ने उन्हें ब्लैकमेल किया और होटल में आने और दो लाख रुपये देने का दबाव बनाया। परेशान होकर उन्होंने 25 अगस्त 2025 को पति को पूरी घटना के बारे में बताया। आरोप है कि कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद 18 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई। अब पीड़ित का आरोप है कि पुलिस इतने दिन बीतने के बाद भी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर रही।
इसके चलते उन्होंने बुधवार को अपना एक वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया और कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर आत्मदाह करने की धमकी दी। पीड़िता ने कहा है कि प्रदेश भर में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या अभियान ऐसा होता है। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। साक्ष्य एकत्र होने के बाद आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।
