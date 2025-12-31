गाजियाबाद में झुग्गियों में तोड़फोड़ और हमला करने वाले पांच हमलावर गिरफ्तार, मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने की कार्रवाई
गाजियाबाद के नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में तोड़फोड़ और हमले के आरोप में कवि नगर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना एक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार दोपहर को झुग्गियों में हमला करने और तोड़फोड़ करने के मामले में कवि नगर पुलिस ने बुधवार को पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं झुग्गी में रहने वाले पीड़ितों ने बुधवार को बताया कि हमलावर अपने साथ आग लगाने के लिए गैस सिलेंडर लेकर आए थे। उन्होंने दोबारा से आकर हमला करने की धमकी दी थी। झुग्गी टूटने के कारण उन्हेें खुले में रात गुजारनी पड़ी।
संजय नगर की न्यू फ्रेंडस कॉलोनी निवासी अमन शर्मा सोमवार दोपहर तीन बजे स्कूटी पर आरडीसी से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन फाटक से होते हुए सिहानी गेट जा रहा था। रास्ते में फाटक के पास अमन की स्कूटी एक पांच वर्षीय बच्ची से टकरा गई जिसको लेकर झुग्गी झोपड़ी वालों से अमन का विवाद हो गया।
अमन ने झुग्गी वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए फोन कर अपने परिचितों को मौके पर बुला लिया। मौके पर आए युवकों ने झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया। झुग्गियों में रहने वाले लोगों जमकर पीटा।
झुग्गियों में तोड़फोड़ और मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर अमन, पवन, रितेश, कमल और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।
एक बच्ची सहित तीन झुग्गी निवासी हुए थे घायल
आरोपित युवकों के हमले में एक व्यक्ति वीरेंद्र, दीक्षा और पांच वर्षीय बच्ची आइना घायल हो गए। दीक्षा ने आरोप लगाया कि युवक उनकी झुग्गी में आग लगाना चाहते थे। उन्होंने फ्लाईओवर पर चढ़कर पत्थरबाजी करने की भी धमकी दी थी। झुग्गी निवासी महिला तब्बू ने बताया कि वह मूल रूप से अयोध्या का रहने वाले हैं। उनकी झुग्गी टूट गई हैं। जिस वजह से उन्हें खुले में रहना पड़ रहा है।
रिपोर्ट दर्ज कर झुग्गी तोड़ने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। दूसरे पक्ष से अमन भी घायल हुआ है।
- सूर्यबली मौर्य, एसीपी कविनगर
