गाजियाबाद में झुग्गियों में तोड़फोड़ और हमला करने वाले पांच हमलावर गिरफ्तार, मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार दोपहर को झुग्गियों में हमला करने और तोड़फोड़ करने के मामले में कवि नगर पुलिस ने बुधवार को पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं झुग्गी में रहने वाले पीड़ितों ने बुधवार को बताया कि हमलावर अपने साथ आग लगाने के लिए गैस सिलेंडर लेकर आए थे। उन्होंने दोबारा से आकर हमला करने की धमकी दी थी। झुग्गी टूटने के कारण उन्हेें खुले में रात गुजारनी पड़ी।



संजय नगर की न्यू फ्रेंडस कॉलोनी निवासी अमन शर्मा सोमवार दोपहर तीन बजे स्कूटी पर आरडीसी से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन फाटक से होते हुए सिहानी गेट जा रहा था। रास्ते में फाटक के पास अमन की स्कूटी एक पांच वर्षीय बच्ची से टकरा गई जिसको लेकर झुग्गी झोपड़ी वालों से अमन का विवाद हो गया।

अमन ने झुग्गी वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए फोन कर अपने परिचितों को मौके पर बुला लिया। मौके पर आए युवकों ने झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया। झुग्गियों में रहने वाले लोगों जमकर पीटा। झुग्गियों में तोड़फोड़ और मारपीट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर अमन, पवन, रितेश, कमल और विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।