Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    40 करोड़ से गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार का होगा विकास, सड़कों के साथ बुनियादी सुविधाएं होंगी दुरुस्त

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 12:33 AM (IST)

    आवास विकास परिषद सिद्धार्थ विहार योजना में 40 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराएगा। इन कार्यों में सड़कें, नालियां, कूड़ा निस्तारण और अन्य बुनिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिद्धार्थ विहार की टूटी सड़क। सौ. सुधी पाठक

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। आवास विकास परिषद नव वर्ष में करीब 40 करोड़ की लागत से सिद्धार्थ विहार योजना में विकास कार्य कराएगा। इन कार्यों में नाले-नालियों से लेकर सीसी रोड और कूड़ा निस्तारण का कार्य भी शामिल है।

    सिद्धार्थ विहार आवास विकास परिषद की बड़ी आवासीय योजना है। वर्तमान में करीब दो लाख से अधिक लोग यहां रह रहे हैं। परिषद की कई सोसायटियों के अलावा कई बिल्डर परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। ऐसे में परिषद ने यहां सुविधाएं बढ़ाने का भी कार्य शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवास विकास परिषद इस वर्ष यहां कई आवासीय भूखंड भी करने जा रहा है। ऐसे में इससे पूर्व बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ ही नई व्यवस्था बनाने की भी योजना तैयार की है।

    करीब 27 करोड़ की लागत से योजना में सड़कों व नालियों का ही निर्माण कार्य किया जाना है। अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल का कहना है कि कई विकास कार्यों के टेंडर कर कार्य शुरू किया जाएगा।

    सिद्धार्थ विहार में ये होंगे कार्य

    1. योजना में उत्सर्जित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य
    2. 50 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क के दोनों ओर नौ मीटर चौड़ी सर्विस रोड एवं आरसीसी ट्रंक नालियां एवं पुलिया का निर्माण
    3. योजना में आठ हजार लीटर क्षमता की सक्शन कम सीवर जेटिंग मशीन क अनुरक्षण का कार्य
    4. सिद्धार्थ विहार योजना के सेक्टर-7 एवं 10 में ब्रह्मपुत्र एंक्लेव के अंतर्गत निर्मित भवनों का अनुरक्षण कार्य
    5. सिद्धार्थ विहार योजना के सेक्टर दो में निर्मित एसटीपी में ओसीईएम सिस्टम लगाए जाना
    6. सिद्धार्थ विहार में सड़कों की पटरियों एवं योजना के अन्य स्थानों पर साफ-सफाई का कार्य