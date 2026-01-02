40 करोड़ से गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार का होगा विकास, सड़कों के साथ बुनियादी सुविधाएं होंगी दुरुस्त

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। आवास विकास परिषद नव वर्ष में करीब 40 करोड़ की लागत से सिद्धार्थ विहार योजना में विकास कार्य कराएगा। इन कार्यों में नाले-नालियों से लेकर सीसी रोड और कूड़ा निस्तारण का कार्य भी शामिल है।

सिद्धार्थ विहार आवास विकास परिषद की बड़ी आवासीय योजना है। वर्तमान में करीब दो लाख से अधिक लोग यहां रह रहे हैं। परिषद की कई सोसायटियों के अलावा कई बिल्डर परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। ऐसे में परिषद ने यहां सुविधाएं बढ़ाने का भी कार्य शुरू कर दिया है।