Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद से अयोध्या तक इनलाइन स्केटिंग यात्रा पर निकले युग और नंदिनी, स्वस्थ जीवन-शैली का देंगे संदेश

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:29 AM (IST)

    गाजियाबाद के भाई-बहन युग और नंदिनी ने अयोध्या धाम के लिए इनलाइन स्केटिंग यात्रा शुरू की। जनप्रितिनिधि व अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किय ...और पढ़ें

    Hero Image

    गाजियाबाद से अयोध्या तक स्केटिंग यात्रा करने जा रहे नन्दनी और युग को रवाना करते जनप्रतिनिधि। सौ. सवजन

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के भाई-बहन युग और नंदिनी अयोध्या धाम की इनलाइन स्केटिंग यात्रा के लिए रवाना हुए। जनप्रितिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाते हुए दोनों को यात्रा के लिए रवाना किया। युग कक्षा छह और उनकी छोटी बहन नंदिनी कक्षा पांच की छात्रा हैं। दोनों पिछले करीब एक वर्ष से नियमित रूप से इनलाइन स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युग व नंदिनी के पिता मोहित गुर्जर के पिता मृत गोवंश के अंतिम संस्कार और संरक्षण के कार्यों से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि स्केटिंग यात्रा का उद्देश्य समाज को सादा जीवन, सकारात्मक सोच का संदेश देना है। यह यात्रा बच्चों और युवाओं को स्वस्थ जीवन-शैली, अनुशासन और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करेगी।

    उन्होंने बताया कि यात्रा सद्गुरु श्री ऋतेश्वर महाराज, पीठाधीश्वर आनंदम धाम के प्रकट्य दिवस पांच जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। इस मौके पर विधायक अजितपाल त्यागी, नंद किशोर गुर्जर, सीडीओ अभिनव गोपाल, समाजसेवी गौरव बंसल, सत्या यादव, धरम सिंह आदि उपस्थित रहे।

    ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट में बम्हेटा ने दुहाई को हराया

    नेहरू स्टेडियम में आयोजित ग्रामीण टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच दुहाई और बम्हेटा के बीच खेला गया। दुहाई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 132 रन बनाए। अनुज चौधरी ने 41 व समर्थ ने 23 रन बनाए। अक्कू व प्रवीण ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में बम्हेटा ने 19वें ओवर में चार विकेट पर 133 रन बनाते हुए मैच छह विकेट से जीत लिया। राहुल ने 47 और रोहित ने 32 रन बनाए। मैन आफ द मैच राहुल को दिया गया।

    मेजर यूपी स्टेट बैडमिंटन में दिखेगा जिले के खिलाड़ियों का दम

    जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत जिले के खिलाड़ी नौ जनवरी से बरेली में आयोजित होने वाले द्वितीय मेजर यूपी स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेंगे। उक्त जानकारी देते हुए गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया चयनित खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

    70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग अनिल कुमार जैन, 65 वर्ष से अधिक में चन्द्र शेखर सैनी, अरविन्द पाल सिंह, मदन लाल कौशिक, राम नारायण भट्ट, 60 वर्ष से अधिक में रेखा सिंघल, आदित्य त्यागी, 55 वर्ष से अधिक में अजित शर्मा, 50 में हंसवीर सिंह, 45 से अधिक मेँ दीपक कुमार सरोज, राजीव मलिक, मनवीर सिंह, शैलेश कुमार, पूजा गर्ग, सिमरन ठाकुर से अधिक में सुमन सिन्हा, संगीता चमोली, विकास मलिक, अदिति पटवाल, विजय कुमार, अभिषेक जैन, दीपिका यादव, 35 से अधिक में गौरव शर्मा, संजीव कुमार, हेमंत टंडन, इशू जैन, अखलेश यादव प्रतिभाग करेंगे।