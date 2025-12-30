गाजियाबाद से अयोध्या तक इनलाइन स्केटिंग यात्रा पर निकले युग और नंदिनी, स्वस्थ जीवन-शैली का देंगे संदेश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के भाई-बहन युग और नंदिनी अयोध्या धाम की इनलाइन स्केटिंग यात्रा के लिए रवाना हुए। जनप्रितिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाते हुए दोनों को यात्रा के लिए रवाना किया। युग कक्षा छह और उनकी छोटी बहन नंदिनी कक्षा पांच की छात्रा हैं। दोनों पिछले करीब एक वर्ष से नियमित रूप से इनलाइन स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं।

युग व नंदिनी के पिता मोहित गुर्जर के पिता मृत गोवंश के अंतिम संस्कार और संरक्षण के कार्यों से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि स्केटिंग यात्रा का उद्देश्य समाज को सादा जीवन, सकारात्मक सोच का संदेश देना है। यह यात्रा बच्चों और युवाओं को स्वस्थ जीवन-शैली, अनुशासन और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करेगी।

उन्होंने बताया कि यात्रा सद्गुरु श्री ऋतेश्वर महाराज, पीठाधीश्वर आनंदम धाम के प्रकट्य दिवस पांच जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। इस मौके पर विधायक अजितपाल त्यागी, नंद किशोर गुर्जर, सीडीओ अभिनव गोपाल, समाजसेवी गौरव बंसल, सत्या यादव, धरम सिंह आदि उपस्थित रहे।

