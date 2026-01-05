Language
    गाजियाबाद की शिप्रा रिवेरा सोटायटी में दुकानों में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया काबू

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:13 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा रिवेरा सोसाइटी के बेसमेंट में बनी दुकानों में देर रात आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है। दमकल वि ...और पढ़ें

    शिप्रा रिवेरा सोसायटी में आग बुझाता व्यक्ति। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की शिप्रा रिवेरा सोटायटी के बेसमेंट में बनी मार्केट की दुकानों में सोमवार देर रात आग लग गई। लोगों ने अग्निशमन उपकरणों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आज नहीं बुझ सकी। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना में किसी प्रकार की जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है।

    इंदिरापुरम की शिप्रा रिवेयरा सोसायटी के के बेसमेंट में करीब 100 से अधिक दुकानें हैं। इन दुकानों में आठ दुकानें वेज और नानवेज की हैं। बेसमेंट के प्रथम तल और पहले तल पर दुकानें हैं और उसके ऊपर 54 से ज्यादा फ्लैट हैं। सोमवार की रात करीब आठ बजे वसीम की ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान, नवीन और अंजुम की दुकानों के बाहर आग लग गई।

    दुकानों के बाहर सोफा रिपेयरिंग का कबाड़ था, जिसमें आग लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची लपटें उठने लगीं। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। दुकानों में मौजूद ग्राहक, कर्मचारी और दुकानदार बाहर आ गए और दमकल उपकरणों की मदद व पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नही पाया जा सका।

    सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने दमकल की एक गाड़ी की मदद से काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि शार्ट सर्किट से आग का अंदेशा है। हादसे में किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है। इस दौरान गैस पाइप लाइन और बिजली की सप्लाई बंद करा दी गई थी।