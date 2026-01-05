गाजियाबाद की शिप्रा रिवेरा सोटायटी में दुकानों में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की शिप्रा रिवेरा सोटायटी के बेसमेंट में बनी मार्केट की दुकानों में सोमवार देर रात आग लग गई। लोगों ने अग्निशमन उपकरणों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आज नहीं बुझ सकी। मौके पर पहुंची दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घटना में किसी प्रकार की जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। अंदेशा जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है।

इंदिरापुरम की शिप्रा रिवेयरा सोसायटी के के बेसमेंट में करीब 100 से अधिक दुकानें हैं। इन दुकानों में आठ दुकानें वेज और नानवेज की हैं। बेसमेंट के प्रथम तल और पहले तल पर दुकानें हैं और उसके ऊपर 54 से ज्यादा फ्लैट हैं। सोमवार की रात करीब आठ बजे वसीम की ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकान, नवीन और अंजुम की दुकानों के बाहर आग लग गई।

दुकानों के बाहर सोफा रिपेयरिंग का कबाड़ था, जिसमें आग लगी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची लपटें उठने लगीं। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। दुकानों में मौजूद ग्राहक, कर्मचारी और दुकानदार बाहर आ गए और दमकल उपकरणों की मदद व पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नही पाया जा सका।