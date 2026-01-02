Language
    Ghaziabad News: शालीमार गार्डन में आवारा कुत्तों का आतंक, निवासियों ने नगर निगम से मांगी राहत

    By Rahul Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-वन के निवासी आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। पिछले दो महीनों में 10 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है, जि ...और पढ़ें

    Hero Image

    साहिबाबाद के शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-वन के निवासी आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-वन की आस्था वेलफेयर सोसाइटी के लोग आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं। उनका कहना है कि कुत्ते अक्सर लोगों को काट रहे हैं और घायल कर रहे हैं। निवासियों ने इस समस्या की शिकायत करते हुए नगर निगम को पत्र लिखकर राहत की मांग की है।

    उन्होंने बताया कि कुत्तों के झुंड सोसाइटी के अंदर और बाहर दोनों जगह घूमते रहते हैं। कुछ लोग सोसाइटी के अंदर इन कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिसके बाद कुत्ते आने-जाने वालों पर हमला करते हैं। जब दूसरे लोग सोसाइटी के अंदर कुत्तों को खाना खिलाने का विरोध करते हैं, तो कुत्ते प्रेमियों से बहस हो जाती है। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से भी डरते हैं।

    पिछले दो महीनों में 10 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटकर घायल किया है। ज़्यादातर पीड़ित बच्चे और बुज़ुर्ग हैं। कॉलोनी के रहने वाले भूपेंद्र गोस्वामी का कहना है कि नगर निगम में बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई नसबंदी कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है।

    कुछ महीने पहले, एक शिकायत के बाद, नगर निगम की टीम ने दो-तीन कुत्तों को पकड़ा था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुत्तों की समस्या से राहत दिलाने की मांग करते हुए नगर निगम को फिर से एक पत्र भेजा गया है।