गाजियाबाद के साहिबाबाद में बढ़ रही दूषित पानी की समस्या, खारा पानी पीने को मजबूर हैं लोग

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या में सबसे बड़ी वजह सीवर लाइन सामने आ रही है। भूजल आपूर्ति के दौरान राजेंद्रनगर, कड़कड़ मॉडल, डीएलएफ कॉलोनी, अर्थला में अक्सर दूषित पानी घरों में आने की शिकायत लोग करते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेयजल के साथ ही सीवर लाइन डली होने से समस्या बनी हुई है।

अर्थला में मंगलवार सुबह 10 से 15 मिनट दूषित जलापूर्ति की शिकायत लाेगों ने की। स्थानीय निवासी धीरेंद्र पाल ने बताया कि कुछ दिन पानी ठीक आता है जबकि, कुछ दिन बाद ही गंदा पानी घरों में पहुंचता है। ऐसे में पानी को इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं।