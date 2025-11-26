गाजियाबाद के साहिबाबाद में बढ़ रही दूषित पानी की समस्या, खारा पानी पीने को मजबूर हैं लोग
गाजियाबाद के साहिबाबाद में सीवर लाइन की वजह से दूषित पानी की समस्या बढ़ रही है। राजेंद्रनगर, कड़कड़ मॉडल जैसे इलाकों में गंदा पानी आने की शिकायतें हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर और पेयजल लाइनें साथ होने से दिक्कत है। लोगों ने नगर निगम से सीवर लाइन का सर्वे कराने की मांग की है। जलकल विभाग ने जांच कराने का आश्वासन दिया है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन क्षेत्र में दूषित पानी की समस्या में सबसे बड़ी वजह सीवर लाइन सामने आ रही है। भूजल आपूर्ति के दौरान राजेंद्रनगर, कड़कड़ मॉडल, डीएलएफ कॉलोनी, अर्थला में अक्सर दूषित पानी घरों में आने की शिकायत लोग करते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेयजल के साथ ही सीवर लाइन डली होने से समस्या बनी हुई है।
अर्थला में मंगलवार सुबह 10 से 15 मिनट दूषित जलापूर्ति की शिकायत लाेगों ने की। स्थानीय निवासी धीरेंद्र पाल ने बताया कि कुछ दिन पानी ठीक आता है जबकि, कुछ दिन बाद ही गंदा पानी घरों में पहुंचता है। ऐसे में पानी को इस्तेमाल करने से लोग डरते हैं।
उन्होंने बताया कि पेयजल लाइन काफी पुरानी होने की वजह से दूषित पेयजल की आपूर्ति होती है। कड़कड़ मॉडल निवासी राजेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में कई बार खारा पानी आता है। कुछ परिवार जो पानी खरीद नहीं सकते, वो मजबूरी में पीने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। कुछ जगह सीवर लाइन के साथ पेयजल की पाइपलाइन है। इससे पानी गंदा आता है। लोगों ने सीवर लाइन का सर्वे कराने की मांग नगर निगम से की है।
जलकल विभाग के महाप्रबंधक केपी आनंद ने बताया कि मोहननगर जोन में कुछ स्थानों पर सीवर लाइन बदलने का काम कराया जा रहा है। दूषित पानी की शिकायत पर टीमों को भेजकर क्षेत्र में दिखवाया जाएगा।
