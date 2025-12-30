Language
    गाजियाबाद में बच्चे से स्कूटी टकराने पर युवक को पीटा, दोस्तों को बुलाकर झुग्गियां तोड़ी; चार गिरफ्तार

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:40 PM (IST)

    न्यू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में तोड़फोड़ करते युवक। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार दोपहर बाद स्कूटी से एक बच्चा टकरा गया। स्कूटी पर एक युवक सवार था। बच्चे के चोट लगने से गुस्साए लोगों ने स्कूटी सवार युवक से मारपीट कर दी।

    इसके बाद स्कूटी सवार युवक ने अपने परिचितों को फोन कर बुला लिया और झुग्गियों में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चार लोग पकड़ लिए हैं। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य के मुताबिक संजय नगर की न्यू फ्रेंडस कॉलोनी निवासी अनिल शर्मा सोमवार दोपहर बाद करीब तीन बजे स्कूटी पर आरडीसी से नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन फाटक से होते हुए सिहानी गेट जा रहे थे।

    रास्ते में फाटक के पास अनिल शर्मा की स्कूटी एक बच्चे से टकरा गई जिसको लेकर झुग्गी झोपड़ी वालों ने अनिल शर्मा के साथ मारपीट कर दी। पिटाई से अनिल शर्मा घायल हो गए। इसके बाद अनिल शर्मा ने फोन कर अपने परिचितों को सूचना देकर मौके पर बुला लिया।

    मौके पर आए युवकों ने मारपीट करने वालों की झुग्गी झोपड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पवन, रितेश, कमल और एक अन्य को पकड़ लिया। मामले में आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अनिल शर्मा का मेडिकल भी कराया है।