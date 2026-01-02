गाजियाबाद के स्कूल 5 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद में संचालित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक अवकाश रहेगा।

यह आदेश छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि ठंड एवं कोहरे से बच्चों को बचाया जा सके। इस अवकाश की घोषणा शुक्रवार को की गई और यह सभी सरकारी, सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूलों पर लागू होगा