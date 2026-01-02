गाजियाबाद के स्कूल 5 जनवरी तक बंद, बढ़ती ठंड को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते शिक्षा विभाग ने 3 से 5 जनवरी तक सभी माध्यमिक विद्यालयों और अन्य बोर्ड के स्कूलों में अवकाश घोषित किया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद में संचालित सभी प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों एवं अन्य बोर्ड के विद्यालयों में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक अवकाश रहेगा।
यह आदेश छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि ठंड एवं कोहरे से बच्चों को बचाया जा सके। इस अवकाश की घोषणा शुक्रवार को की गई और यह सभी सरकारी, सहायता प्राप्त तथा निजी स्कूलों पर लागू होगा
आदेश में स्पष्ट निर्देश है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इससे पहले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश पहले से ही लागू है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर यह अतिरिक्त राहत दी गई है। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को गर्म कपड़ों में रखें और अनावश्यक बाहर न निकलें।
