Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में नए साल के जश्न में देर रात तक डूबे रहे लोग, आतिशबाजी से किया स्वागत

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:34 AM (IST)

    गाजियाबाद में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। बुधवार रात लोगों ने होटलों, रेस्टोरेंटों, मॉल और सोसायटियों में नाचते-गाते हुए 2025 को विदाई दी और 2 ...और पढ़ें

    Hero Image

    नव वर्ष के अवसर पर इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में गायक रंजीत रंधावा। फोटो- मनोज कुमार

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साल 2026 का स्वागत और 2025 को हंसते-गाते और नाचते हुए विदाई दी गई। बुधवार रात नए साल के जश्न में लोग डूबे रहे। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और ट्रांस हिंडन क्षेत्र की सोसायटियों में धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। घड़ी में रात के 12 बजते ही आतिशबाजी की गई और लोगों ने गर्मजोशी से एक-दूसरे को बधाई दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रमों में कोई परिवार के साथ तो कोई दोस्तों के साथ नववर्ष का जश्न मनाता दिखा। फिल्मी गीतों पर देर रात तक लोग झूमे। मॉल, होटल व रेस्टोरेंट में इसको लेकर खास इंतजाम किए गए थे। होटल रेडिसन ब्लू, कंट्री इन में लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 11.26.57 PM

    सोसायटियों में कार्यक्रम की शुरुआत रात करीब आठ बजे से शुरू हो गई। कार्यक्रमों में डीजे और व्यंजनों के साथ लोगों ने जश्न मनाया। हैबिटेट सेंटर में प्रसिद्ध गायक रंजीत रंधावा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 11.05.46 PM

    एंजल मरकरी, सेवियर पार्क सोसायटी, भारत सिटी, शिप्रा सनसिटी फेस दो, जयपुरिया ग्रीन, आम्रपाली रायल, सुपरटेक आइकन, गौर ग्रीन विस्टा, शालीमार सिटी व पार्श्वनाथ पैराडाइज समेत ज्यादातर सोसायटी में नए साल के जश्न की धूम रही। लोगों ने घरों के बाहर आतिशबाजी कर एक-दूसरे को बधाई दी।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 11.05.35 PM

    परिवार के साथ देखी फिल्म, मॉल में की जमकर मस्ती

    नए साल की पूर्व संध्या पर मॉल और मल्टीप्लेक्स भी देर रात तक खुले। लोग परिवार के साथ मॉल में घूमते और मस्ती करते दिखे। मल्टीप्लेक्स में शाम के शो फुल रहे। इस दौरान मॉल में सजावट भी की गई थी। साल के आखिरी दिन को लोग मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखे।