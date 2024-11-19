गाजियाबाद में नए साल के जश्न में देर रात तक डूबे रहे लोग, आतिशबाजी से किया स्वागत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साल 2026 का स्वागत और 2025 को हंसते-गाते और नाचते हुए विदाई दी गई। बुधवार रात नए साल के जश्न में लोग डूबे रहे। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और ट्रांस हिंडन क्षेत्र की सोसायटियों में धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया। घड़ी में रात के 12 बजते ही आतिशबाजी की गई और लोगों ने गर्मजोशी से एक-दूसरे को बधाई दी।

कार्यक्रमों में कोई परिवार के साथ तो कोई दोस्तों के साथ नववर्ष का जश्न मनाता दिखा। फिल्मी गीतों पर देर रात तक लोग झूमे। मॉल, होटल व रेस्टोरेंट में इसको लेकर खास इंतजाम किए गए थे। होटल रेडिसन ब्लू, कंट्री इन में लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

सोसायटियों में कार्यक्रम की शुरुआत रात करीब आठ बजे से शुरू हो गई। कार्यक्रमों में डीजे और व्यंजनों के साथ लोगों ने जश्न मनाया। हैबिटेट सेंटर में प्रसिद्ध गायक रंजीत रंधावा ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। एंजल मरकरी, सेवियर पार्क सोसायटी, भारत सिटी, शिप्रा सनसिटी फेस दो, जयपुरिया ग्रीन, आम्रपाली रायल, सुपरटेक आइकन, गौर ग्रीन विस्टा, शालीमार सिटी व पार्श्वनाथ पैराडाइज समेत ज्यादातर सोसायटी में नए साल के जश्न की धूम रही। लोगों ने घरों के बाहर आतिशबाजी कर एक-दूसरे को बधाई दी।