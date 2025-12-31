Language
    गाजियाबाद में नए साल के जश्न में डूबे शहरवासी, सुबह मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए रहेगी भीड़

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:58 PM (IST)

    गाजियाबाद में शहरवासियों ने उत्साह के साथ नव वर्ष 2026 का स्वागत किया। 2025 को अलविदा कहते हुए, सोसायटियों और मालों में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए ग ...और पढ़ें

    राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट्स सोसायटी में नव वर्ष की पूर्वसंध्या पर जश्न मनाते लोग। अनिल बराल

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर साल-2025 को अलविदा कहते हुए सभी शहरवासियों ने नए साल का उत्साह व जोश के साथ स्वागत किया। सोसायटियों में भी नए साल पर सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजनगर आरडीसी में शाम से ही चहल पहल शुरू हो गई।

    मॉल के आसपास व नो-पार्किंग जोन में बड़ी संख्या में युवा नववर्ष के जश्न के लिए पहुंचे। मॉल में फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। घरों में भी लोगों ने केक काटकर नया साल मनाया और एक दूसरे को उपहार देकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। रात 12 बजे से लोगों ने अपने संबंधियों को फोन पर भी बधाई दीं।

    राजनगर एक्सटेंशन, गोविंदपुरम, सिद्धार्थ विहार, क्रासिंग रिपब्लिक, एनएच नौ, लाल कुआं आदि क्षेत्रों की विभिन्न सोसायटियों में रात में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। लोग देर रात तक डीजे की धुन पर थिरकते रहे। रात 12 बजे केक काटकर सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शहरवासियों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान फोटो, सेल्फी और वीडियो का भी खूब क्रेज देखने को मिला।

    सजे रहे मॉल मल्टीप्लेक्स

    शहर भर के मॉल मल्टीप्लेक्स नए साल के लिए खासतौर पर सजाए गए। रेस्टोरेंट, मॉल व मल्टीप्लेक्स में शाम से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खासतौर पर युवाओं की भारी भीड़ रही। सभी मॉल में नववर्ष को लेकर खास शोपीस लगाए गए और रंग-बिरंगे गुब्बारों से भी सजाया गया।

    नव वर्ष के अवसर पर इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में डांस करते लोग।

    युवाओं ने मॉल-मल्टीप्लेक्स में भी फोटो खींचे और वीडियो भी बनाए। जिन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या उनके लिए किस तरह से खास रही।

    सोशल मीडिया पर छाई रहीं नववर्ष की रील

    सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर नववर्ष को लेकर रील छाई रहीं। लोगों ने वर्ष 2025 के तजुर्बे एवं उपलब्धियों के साथ खुशियों को भी साझा किया। साथ ही नए साल की उम्मीदें एवं संकल्प भी साझा किए। उपयोगकर्ताओं ने स्टेटस लगाकर 2025 को अलविदा और नववर्ष 2026 का स्वागत किया।

    मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए रहेगी भीड़

    बड़ी संख्या में ऐसे शहरवासी हैं जो ईश्वर का आशीर्वाद एवं प्रार्थना के साथ बृहस्पतिवार को नववर्ष की शुरुआत करेंगे। ऐसे में शहर भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। सुबह सवेरे से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ रहेगी। सुबह चार बजे पूजा अर्चना एवं आरती के बाद भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे।

    मंदिर के महंत नववर्ष को लेकर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना करेंगे। भारत विकास के मार्ग पर अग्रसर हो इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। शिव शक्तिधाम डासना, मनन धाम मोरटा, प्राचीन शिव मंदिर, ठाकुरद्वारा मंदिर, वैष्णव मंदिर गोल मार्केट, शिव मंदिर नेहरू नगर, शिव मंदिर लोहिया नगर, शिव मंदिर पटेल नगर, शिव मंदिर शास्त्री नगर समेत अन्य सभी मंदिरों में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे।