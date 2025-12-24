गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में विकास के वादे, हकीकत में सड़कों पर धूल और गड्ढे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर का पाश इलाका कहे जाने वाला राजनगर एक्सटेंशन आज बुनियादी सुविधाओं के आभाव में लोगों की नाराजगी का केंद्र बना हुआ है। जीडीए द्वारा सुविधा शुल्क और नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स व सीवर टैक्स नियमित रूप से वसूले जा रहे हैं, लेकिन सफाई, सड़क, सीवर और परिवहन व्यवस्था बदहाल है। ॉ