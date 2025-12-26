गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर को बदमाशों ने मारीं तीन गोलियां, दिल्ली से घर लौट रहे थे मुकुल

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र के विजय विहार अंडरपास के पास बृहस्पतिवार दोपहर कार सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को तीन गोलियां मार दी। वारदात के वक्त कारोबारी दिल्ली के यमुना विहार से अपने घर लौट रहे थे। दोनों हाथ व पैर में गोली लगने से घायल प्रॉपर्टी डीलर ने भाग कर अपनी जान बचाई।

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल कारोबारी अपने परिवार में हुई दो हत्याओं में पैरोकारी कर रहा है। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के अगरौला गांव निवासी मुकुल बंसल प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करते हैं। मुकुल का दिल्ली भजनपुरा में भी एक फ्लैट है।

कार धुलवाने के लिए पहुंचे थे शिवा सर्विस सेंटर उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को करीब तीन बजे भजनपुरा से अंकुर विहार थाना क्षेत्र के सभापुर अंडरपास के पास शिवा सर्विस सेंटर पर कार धुलवाने के लिए पहुंचे थे। वह सर्विस सेंटर के पास कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।

इस दौरान एक कार में आए तीन बदमाशों ने उन पर ताबड़ तोड़ गोलीयां चला दी। दो गोली बायें हाथ में, एक गोली दाए हाथ में और एक गोली दायें पैर में जा लगी। वह किसी तरह आनन फानन में कार में बैठकर लोनी थाने पहुंचे और जान बचाई।

उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को मामले की जानकारी दी। पुलिस घायल को संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंची। चिकित्सक ने घायल को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। स्वजन घायल को जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल का उपचार जारी है। चचेरे भाई ने अस्पताल से आने के बाद शिकायत देने की बात कहीं है।

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पीड़ित ने दीपक अगरौला का भाई मुन्ना व उसके साथियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत नहीं मिली है। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2021 में चाचा दिनेश व 2023 में जितेंद्र की गोली मारकर बदमाशों ने की थी हत्या कुछ वर्ष पहले अगरोला गांव के बदमाश दीपक का गांव के ही लोगों से विवाद हो गया था। इस मामले में दीपक अगरोला के विपक्षियों की तरफ से जितेंद्र का चचेरा भाई पैरवी कर रहा था। स्वजन ने बताया कि नौ सितंबर 2021 को पचायरा गांव में दीपक अगरोला गैंग के नौ सदस्यों ने दिनेश की गांव के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस घटना में दीपक का भाई मदन समेत नौ पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 20 अक्टूबर 2023 को लोनी थाने से 500 मीटर दूर बुलेट बाइक सवार जितेंद्र (42) की नकाबपोश बदमाशों ने की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। छह गोलियां उसके चेहरे, पेट और हाथ में लगीं थी।