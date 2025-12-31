Language
    अलविदा 2025 : नए साल के जश्न में डूबेगा गाजियाबाद, मॉल-रेस्टोरेंट और होटलों ने की सेलिब्रेशन मनाने की तैयारी

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:33 AM (IST)

    राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडब्ल्यू दिल्ली 6 मॉल में नववर्ष के लिए की गई सजावट के साथ सेल्फी लेती युवतियां। अनिल बराल

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अब 2025 को अलविदा कहने का समय आ चुका है। लोगों में नए साल के स्वागत को लेकर खासा उत्साह है। एक ओर जहां लोग इस वर्ष में अच्छी बुरी यादों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं तो वहीं नए साल के संकल्पों पर भी चर्चा की जा रही।

    सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, घर हो या ऑफिस हर जगह लोग योजना बना रहे हैं कि नए साल पर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। शहर नए साल के जश्न में डूबने को तैयार है। मंगलवार को शहर के मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान में नए साल की तैयारियां पूरी कर ली गईं। सोसायटियों में भी नए साल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं आतिशबाजी की भी की जाएगा।

    राज नगर एक्सटेंशन स्थित केडब्ल्यू दिल्ली 6 मॉल में नववर्ष के लिए की गई सजावट। अनिल बराल

    शहर में राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी ग्रैंड सवाना, क्लासिक रेजिडेंसी, रिवर हाइट्स, आशियाना पाम कोर्ट्स, अग्रवाल हाइट्स, वीवीआइपी नेस्ट, वीवीआइपी एड्रेसेस, ब्रेव हार्ट्स, चार्म्स कैसल, केडब्ल्यू सृष्टि, राजनगर रेजिडेंसी, यूनिनव हाइट्स के साथ गोविंदपुरम, सिद्धार्थ विहार और क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसायटियों में जश्न मनाने की तैयारी की गई है।

    घरों में भी लोग रात में 12 बजे केक काटेंगे। नए साल की थीम को लेकर मॉल, मल्टीप्लैक्स, होटल एवं रेस्टोरेंट सजाए गए हैं। होटलों में भी नए साल के जश्न को लेकर बुकिंग की गई हैं।

    नए साल पर मंदिरों में रहेगी भीड़

    शहर भर के मंदिरों में नए साल पर पूजा अर्चना के लिए भीड़ रहेगी। बड़ी संख्या में लोग ईश्वर का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करेंगे।

    ऐसे में मुख्य तौर पर श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर, शिव शक्तिधाम डासना, मनन धाम मोरटा, प्राचीन शिव मंदिर, ठाकुरद्वारा मंदिर, वैष्णव मंदिर गोल मार्केट, शिव मंदिर नेहरू नगर, शिव मंदिर लोहिया नगर, शिव मंदिर पटेल नगर, शिव मंदिर शास्त्री नगर समेत अन्य सभी मंदिरों में लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे।