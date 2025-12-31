अलविदा 2025 : नए साल के जश्न में डूबेगा गाजियाबाद, मॉल-रेस्टोरेंट और होटलों ने की सेलिब्रेशन मनाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अब 2025 को अलविदा कहने का समय आ चुका है। लोगों में नए साल के स्वागत को लेकर खासा उत्साह है। एक ओर जहां लोग इस वर्ष में अच्छी बुरी यादों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं तो वहीं नए साल के संकल्पों पर भी चर्चा की जा रही।

सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, घर हो या ऑफिस हर जगह लोग योजना बना रहे हैं कि नए साल पर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। शहर नए साल के जश्न में डूबने को तैयार है। मंगलवार को शहर के मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान में नए साल की तैयारियां पूरी कर ली गईं। सोसायटियों में भी नए साल पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं आतिशबाजी की भी की जाएगा।

राज नगर एक्सटेंशन स्थित केडब्ल्यू दिल्ली 6 मॉल में नववर्ष के लिए की गई सजावट। अनिल बराल शहर में राजनगर एक्सटेंशन की केडीपी ग्रैंड सवाना, क्लासिक रेजिडेंसी, रिवर हाइट्स, आशियाना पाम कोर्ट्स, अग्रवाल हाइट्स, वीवीआइपी नेस्ट, वीवीआइपी एड्रेसेस, ब्रेव हार्ट्स, चार्म्स कैसल, केडब्ल्यू सृष्टि, राजनगर रेजिडेंसी, यूनिनव हाइट्स के साथ गोविंदपुरम, सिद्धार्थ विहार और क्रॉसिंग रिपब्लिक की सोसायटियों में जश्न मनाने की तैयारी की गई है।