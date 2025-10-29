गाजियाबाद में बिजली कटौती से मचा हाहाकार, पानी के लिए तरसे ट्रांस हिंडन के लोग
गाजियाबाद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन के कई इलाकों में बिजली कटौती और ट्रिपिंग से लोग परेशान रहे। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सुबह से बिजली गुल रही। ट्रांसफार्मर गिरने से भी आपूर्ति बाधित हुई। बिजली कटौती के कारण लोग पानी के लिए तरस गए। इंदिरापुरम और शहीदनगर में भी पानी की आपूर्ति बाधित रही। विद्युत निगम ने फाल्ट ठीक करने की बात कही है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन के कई इलाकों में मंगलवार को बिजली कटौती व ट्रिपिंग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोग पानी तक के लिए तरस गए। कई इलाकों में कम समय जलापूर्ति होने से भी लोगों को परेशानी हुई। लोग विद्युत निगम व जलकल विभाग में शिकायत करते रहे, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही।
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में सुबह ही गुल हो गई। देर शाम तक भी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई है। स्थानीय लोग विद्युत निगम के अधिकारियों से लगातार आपूर्ति सामान्य करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। दोपहर करीब 11 बजे विद्युत आपूर्ति सामान्य हुई।
इसके बाद भी बिजली का आना जाना लगा रहा। एक पार्क में लगा ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया। इसे उस क्षेत्र की आपूर्ति देर शाम तक भी सामान्य नहीं हो सकी। स्थानीय निवासी सतेंद्र राय ने बताया कि बिजली कटौती से राहत नहीं मिल रही है। सुबह में बिजली कटौती के मोटर नहीं चला सके।
इससे टंकियों में पानी भी स्टोर नहीं कर पाए। बिन पानी के लोग जरूरी कार्य भी नहीं कर सके। वहीं, इंदिरापुरम के नीति खंड-तीन में भी सुबह सात से नौ बजे तक बिजली कटौती के कारण पानी नहीं मिल सका।
शहीदनगर के लोगों को भी बिन बिजली नहीं मिला पानी
सुबह में बिजली कटौती के कारण शहीदनगर के लोगों को पानी नहीं मिल सका। इससे लोगों को दिनभर बिना पानी के ही रहना पड़ा। शाम को बिजली आने पर पानी मिल सका। लोगों ने बताया कि आए दिन सुबह में बिजली कट जाती है। इससे मोटर नहीं चल पाती और पानी स्टोर नहीं हो पाता।
इंद्रप्रस्थ कालोनी में फाल्ट के कारण आपूर्ति प्रभावित है। फाल्ट ठीक कर आपूर्ति सामान्य कर ली गई है। इसके अलावा कुछ अन्य इलाकों में छोटे फाल्ट हुए उन्हें ठीक कर लिया गया है। - दीपक अग्रवाल, मुख्य अभियंता, विद्युत निगम जोन-तीन
