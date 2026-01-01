गाजियाबाद के कई इलाकों में गर्मी तो दूर, सर्दी में भी अंधाधुंध बिजली कटौती की पड़ रही मार

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहब...करीब 12 घंटे से कॉलोनी में बिजली नहीं है। गर्मी में निर्बाध बिजली मिलना तो दूर की बात है सर्दी में भी अंधाधुंध बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। शिकायत करते हैं तो आधे घंटे में आपूर्ति सामान्य होने का दावा कर दिया जाता है। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये टीला मोड की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोगों का कहना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कालोनी के लोगों ने बताया कि सुबह करीब चार बजे तेज आवाज में फाल्ट हुआ। इस दौरान ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। इसकी शिकायत लोगों ने उपखंड अधिकारी से की तो उन्होंने 30 मिनट में आपूर्ति सामान्य होने की बात कह दी। इसके करीब दो घंटे बाद भी आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो लोगों ने फिर से शिकायत की।

उन्होंने फिर से जल्द आपूर्ति सामान्य होने की बात कही। दोपहर करीब चार बजे तक भी बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हुई। लोगों ने वॉट्सएप ग्रुप पर एसडीओ से शिकायत करते हुए कहा कि जब भी कोई त्योहार होता है उस दौरान और अधिक बिजली कटौती होती है। लोग नववर्ष की तैयारी में लगे हुए हैं और अभी तक बिजली नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो नववर्ष कैसे मनाएंगे।

मुख्यालय में भी शिकायत कर चुकी है आरडब्ल्यूए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में बिजली की समस्या को लेकर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सतीश भारद्वाज मुख्यालय स्तर पर भी शिकायत कर चुके हैं। मुख्य अभियंता नरेश भारती को समस्या से राहत दिलाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी अभी तक यहां के लोगों को कटौती की समस्या से राहत नहीं मिल सकी है।