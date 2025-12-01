गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर गिरा, हवा में सुधार होने से लोगों को मिली थोड़ी राहत

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। हवा चलने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी लगातार कम हो रहा है। रविवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 256 दर्ज किया। नवंबर माह में पहली बार एक्यूआई इतना गिरा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में एक्यूआई और भी कम होगा। जिले में लोनी की हवा सबसे खराब बनी हुई है। ग्रेप के नियमों के साथ नगर निगम धूल उड़ने वाले इलाकों में छिड़काव भी करा रहा है।

