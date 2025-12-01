Language
    गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर गिरा, हवा में सुधार होने से लोगों को मिली थोड़ी राहत

    By Shobhit Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:40 PM (IST)

    गाजियाबाद में हवा चलने से प्रदूषण का स्तर घट रहा है, रविवार को AQI 256 दर्ज हुआ। नवंबर में पहली बार इतना सुधार दिखा है। लोनी में प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक है, जहां AQI 314 है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रहा है और पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

    Hero Image

    गाजियाबाद में हवा में सुधार होने से लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। हवा चलने के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी लगातार कम हो रहा है। रविवार को गाजियाबाद का एक्यूआई 256 दर्ज किया। नवंबर माह में पहली बार एक्यूआई इतना गिरा है।

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में एक्यूआई और भी कम होगा। जिले में लोनी की हवा सबसे खराब बनी हुई है। ग्रेप के नियमों के साथ नगर निगम धूल उड़ने वाले इलाकों में छिड़काव भी करा रहा है।

    चारों स्टेशन में लोनी की हवा सबसे खराब श्रेणी में रही। यहां का एक्यूआई 314 दर्ज किया गया। ऐसे लोनी के लोगों को लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने क्षेत्र में टीमों को लगाया है और अवैध रूप से संचालित फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। लोनी को छोड़कर तीनों गाजियाबाद के तीनों स्टेशन ऑरेंज जोन में रहे यानी हवा खराब हालत में थी।

    नगर निगम ने वसुंधरा, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, मोहननगर समेत शहरी क्षेत्रों में पानी का छिड़काव कराया। वाटर स्प्रिंकलर से धूल को उड़ने से रोका जा रहा है।

    प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर लोनी में टीमों को अलर्ट किया गया है।

    रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स

    स्थान एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)
    गाजियाबाद 256
    इंदिरापुरम 236
    लोनी 314
    संजयनगर 214
    वसुंधरा 260

     