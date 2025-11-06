गाजियाबाद में बनें वायु प्रदूषण के चार नए हॉट स्पॉट, ट्रैफिक जाम और कंस्ट्रक्शन से यहां की हवा हुई खराब

राहुल कुमार, साहिबाबाद। लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए हर वर्ष हाॅट स्पाॅट चिह्नित किए जाते हैं, जिससे इन इलाकों में प्रदूषण के कारकों को खत्म करने के लिए प्राथमिकता से कार्य व कार्रवाई की जा सके। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने बीते वर्ष जिले में छह हाॅट स्पाॅट चिह्नित किए थे। इस वर्ष यह संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

इनमें से चार हाॅट स्पाट बीते वर्ष ही शामिल किए गए हैं, जबकि हॉट स्पाॅट चिह्नित करने का उद्देश्य वहां से प्रदूषण के कारकों को पूरी तरह खत्म करना है। इस बार लालकुआं, मोहननगर समेत कनावनी पुस्ता रोड व विजयनगर एंड साउथ साइड जीटी रोड को भी शामिल किया गया है।

बीते वर्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वे किया था। सर्वे के आधार पर साहिबाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, लोनी, भोपुरा-दिल्ली बार्डर, सिद्धार्थ विहार व वसुंधरा चिह्नित किया गया था। यहां टूटी सड़कें, सड़कों पर उड़ती धूल, धुआं, निर्माण गतिविधियों, अधिक यातायात आदि को प्रदूषण का मुख्य कारक माना गया था।

इन समस्याओं को खत्म करने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई थीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इसका नोडल बनाया गया था, लेकिन इन इलाकों में प्रदूषण के कारकों को खत्म नहीं किया जा सका है। यही कारण है चार हाॅट स्पाॅट ऐसे हैं, जो बीते वर्ष भी शामिल थे। इस बार के सर्वे में चार नए हाॅट स्पाॅट को जोड़ा गया है।

आठ में सात हाॅट स्पाॅट में जाम व धूल कामन समस्या जिन आठ हाॅट स्पाॅट को इस बार चिह्नित किया गया है। इनमें से सात हाॅट स्पाॅट ऐसे हैं, जिनमें जाम व सड़कों पर उड़ती धूल प्रदूषण का कामन कारण हैं। अधिकारियों की मानें तो वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को सबसे अधिक जहरीली बनाता है।

चार स्थान तीन वर्ष से हाॅट स्पाॅट में हैं शामिल राजनगर एक्सटेंशन, लोनी, सिद्धार्थ विहार व भोपुरा-दिल्ली बार्डर बीते तीन वर्ष से हाॅट स्पाॅट में बरकरार हैं। अधिकारियों को अधिक प्रदूषण वाले इलाके भी पता है और वहां अधिक प्रदूषण के कारक भी पता है। इसके बाद भी इन स्थानों को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका।

जिन्हें हाॅट स्पाॅट से बाहर किया वहां भी प्रदूषण वसुंधरा व साहिबाबाद को इस बार हाॅट स्पाॅट से बाहर जरूर किया गया है, लेकिन यहां भी प्रदूषण से राहत नहीं है। साहिबाबाद व वसुंधरा में सड़कों पर उड़ती धूल, खुले में बिकती निर्माण सामग्री, मानकों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी भी इन इलाकों में ये लापरवाही व गतिविधियां संचालित होती मिलीं।