चोरी हुए मोबाइल हाथ में आए तो खिल उठे चेहरे, गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 1 करोड़ के 238 फोन

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में मुरादनगर में देहात जोन की पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक करोड़ से अधिक कीमत के 238 मोबाइल बरामद कर उनके मालिक को लौटाए। ये मोबाइल या तो चोरी हुए थे, यहां गुम हो गए थे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने अपनी खुशी प्रकट की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें