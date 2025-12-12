चोरी हुए मोबाइल हाथ में आए तो खिल उठे चेहरे, गाजियाबाद पुलिस ने बरामद किए 1 करोड़ के 238 फोन
गाजियाबाद के मुरादनगर में देहात जोन की पुलिस ने एक करोड़ से अधिक कीमत के 238 मोबाइल बरामद कर उनके मालिक को लौटाए। ये मोबाइल चोरी हो गए थे। साइबर सेल और ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में मुरादनगर में देहात जोन की पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक करोड़ से अधिक कीमत के 238 मोबाइल बरामद कर उनके मालिक को लौटाए। ये मोबाइल या तो चोरी हुए थे, यहां गुम हो गए थे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने अपनी खुशी प्रकट की।
बृहस्पतिवार दोपहर को डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी के कार्यालय पर लोगों को मोबाइल लौटाए गए। डीसीपी ने बताया कि साइबर सेल और सर्विलांस की टीम द्वारा एक माह तक चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चुराए गए और खाेये हुए 238 से अधिक अलग अलग कंपनी के मोबाइल को बरामद कराया। बरामद हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब एक करोड़ बताई जा रही है।
प्रेस वार्ता के दौरान गाजियाबाद जिले से चुराए गए 50 से अधिक फोन के मालिकों को बुलाया। डीसीपी एसएन तिवारी और एसीपी ने लिपि नगायच ने बरामद को उनके मालिकों को सौंपा।
अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल वापस मिलने पर उनके मालिकों ने पुलिस अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया।
गौरतलब है कि मुरादनगर पुलिस एक वर्ष के दौरान 1000 के लगभग मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। बरामद सभी मोाबइल को उनके मालिकों को सौंपा जा चुका है।
