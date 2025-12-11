लोनी में डेयरी संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र अल्वी नगर फातमा मस्जिद के पास बाइक सवार बदमाशों ने डेयरी संचालक के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। मृतक पर पूर्व में चोरी समेत पांच मुकदमे दर्ज है। पुलिस शव पोस्टमार्टम को भेज जांच में जुटी है।

बागपत ढूंढहेडा मूल निवासी शिवम उर्फ लाला (19) डीएलएफ अंकुर विहार पानी प्लांट के पास मां संजू देवी, बहन डोली और छोटे भाई लड्डू के साथ रहता था। उसके पिता सुनील की दो वर्ष पूर्व लकवा की बीमारी से मौत हो गई थी। मां संजू डेयरी चलाकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। बृहस्पतिवार देर शाम शिवम किसी काम से फर्नीचर कारोबारी खालिद की फैक्ट्री में आफताब से मिलने गया था।

तीन युवकों ने मारी गोली बताया जा रहा है कि इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक आए और शिवम को गोली मार दी। दो गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर गया। गोली की आवाज से आसपास में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को 50 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।