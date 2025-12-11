Language
    लोनी में डेयरी संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:39 PM (IST)

    अंकुर विहार थाना क्षेत्र के अल्वी नगर में फातमा मस्जिद के पास बाइक सवार बदमाशों ने डेयरी संचालक के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात के ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र अल्वी नगर फातमा मस्जिद के पास बाइक सवार बदमाशों ने डेयरी संचालक के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। मृतक पर पूर्व में चोरी समेत पांच मुकदमे दर्ज है। पुलिस शव पोस्टमार्टम को भेज जांच में जुटी है।

    बागपत ढूंढहेडा मूल निवासी शिवम उर्फ लाला (19) डीएलएफ अंकुर विहार पानी प्लांट के पास मां संजू देवी, बहन डोली और छोटे भाई लड्डू के साथ रहता था। उसके पिता सुनील की दो वर्ष पूर्व लकवा की बीमारी से मौत हो गई थी। मां संजू डेयरी चलाकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। बृहस्पतिवार देर शाम शिवम किसी काम से फर्नीचर कारोबारी खालिद की फैक्ट्री में आफताब से मिलने गया था।

    तीन युवकों ने मारी गोली 

    बताया जा रहा है कि इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक आए और शिवम को गोली मार दी। दो गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर गिर गया। गोली की आवाज से आसपास में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को 50 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

    एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेज सीसीटीवी फुटेज खंगाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक पर पूर्व में चोरी समेत पांच मुकदमे दर्ज है। इसमें तीन चोरी के मुकदमे बुलंदशहर में अरनिया और खुर्जा के हैं। दो मुकदमे अंकुर विहार हैं। पुलिस रंजिश समेत अन्य एंगल पर जांच कर रही है। मौके से पुलिस टीम ने सुबूत लिए हैं और सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जा रही है।