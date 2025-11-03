3.85 करोड़ की पुरानी करेंसी... गिरोह के सरगना की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही गाजियाबाद पुलिस

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में पुरानी करेंसी बदलवाने के मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली और रामपुर में लगातार दबिश दे रही हैं। पिछले दिनों गिरोह का खुलासा कर पुलिस ने 3.85 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की थी। इस मामले में चार लोग गिरफ्तार किए गए लेकिन, इनसे पूछताछ में पुलिस को कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि नोटों को एकत्रित कर इधर-से-उधर पहुंचाने वाले आरोपितों को पकड़ा गया है लेकिन इनसे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल है कि इतने साल बाद भी किस नेटवर्क से यह गिरोह पुराने (प्रचलन से बाहर) हो गए नोटों को बदलवा रहे थे।

इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में पुरानी करेंसी एकत्रित करने के सोर्स भी पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में रामपुर के रहने वाले मतलूब और फखर्रुद्दीन के नाम नोट बदलवाने में सामने आए थे। इसके अलावा एसके नाम के आरोपित का भी पता पुलिस को चला, जो कमीशन पर नोटों को बदलवाता है।