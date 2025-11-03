3.85 करोड़ की पुरानी करेंसी... गिरोह के सरगना की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही गाजियाबाद पुलिस
गाजियाबाद पुलिस पुरानी करेंसी बदलवाने के मामले में मास्टरमाइंड की तलाश में दिल्ली और रामपुर में दबिश दे रही है। पुलिस ने 3.85 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की है और चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतने सालों बाद भी यह गिरोह किस नेटवर्क से पुराने नोटों को बदलवा रहा था। पुलिस को आशंका है कि गिरोह के तार दिल्ली, मुंबई और अन्य देशों से भी जुड़े हो सकते हैं।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में पुरानी करेंसी बदलवाने के मामले में मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस की टीमें दिल्ली और रामपुर में लगातार दबिश दे रही हैं।
पिछले दिनों गिरोह का खुलासा कर पुलिस ने 3.85 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद की थी। इस मामले में चार लोग गिरफ्तार किए गए लेकिन, इनसे पूछताछ में पुलिस को कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।
पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि नोटों को एकत्रित कर इधर-से-उधर पहुंचाने वाले आरोपितों को पकड़ा गया है लेकिन इनसे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल है कि इतने साल बाद भी किस नेटवर्क से यह गिरोह पुराने (प्रचलन से बाहर) हो गए नोटों को बदलवा रहे थे।
इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में पुरानी करेंसी एकत्रित करने के सोर्स भी पुलिस पता करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में रामपुर के रहने वाले मतलूब और फखर्रुद्दीन के नाम नोट बदलवाने में सामने आए थे। इसके अलावा एसके नाम के आरोपित का भी पता पुलिस को चला, जो कमीशन पर नोटों को बदलवाता है।
मतलूब और फखर्रुद्दीन के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों अपने नेटवर्क के जरिये कई प्रदेशों से पुरानी करंसी जमा करते हैं और दिल्ली में एसके नामक व्यक्ति के जरिये बदलवाते हैं। रामपुर में मतलूब और फखरुद्दीन की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है और एसके की तलाश के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में तलाश की जा रही है।
पुलिस को आशंका है कि गिरोह के तार दिल्ली के अलावा मुम्बई और अन्य देशों से भी जुड़े हो सकते हैं। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि जिन आरोपितों के नाम पूछताछ में सामने आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। आरबीआइ से भी पुराने नोटों को बदलवाने की मौजूदा प्रक्रिया पर जानकारी मांगी गई है।
