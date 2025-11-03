Language
    गाजियाबाद में लुटेरे और छिनैती करने वालों के पुलिस ने लगवाए पोस्ट, लोगों से की सावधान रहने की अपील 

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:33 AM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने ट्रांस हिंडन क्षेत्र में लूट और स्नैचिंग करने वाले अपराधियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए हैं। पुलिस का कहना है कि इन अपराधियों की वजह से इलाके में अपराध बढ़ रहा था और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 

    पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगाए पोस्टर। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लुटेरे और छिनैती करने वालों के फोटो समेत पाेस्टर पुलिस ने लगवाए हैं। लोगों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस ने बदमाशों की पहचान को उजागर किया है।

    डीसीपी निमिष पाटील ने बताया कि साहिबाबाद, शालीमार गार्डन, लिंक रोड, और टीला मोड़ थाना क्षेत्र में पिछले दिनों प्रकाश में आए लुटेरों और छिनैती करने वालों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं।

    शासन के निर्देश पर लोगों को और खासतौर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। इससे लोग इन लुटेरों से सतर्क रह सकें। ट्रांस हिंडन जोन के साथ थाना क्षेत्रों में 100 से ज्यादा छिनैती करने वाले और लुटेरों को पुलिस ने चिन्हित किया है। इनको पुलिस गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है।