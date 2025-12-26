गाजियाबाद में 226 हिस्ट्रीशीटरों के लिए 24 टीमें गठित, 31 दिसंबर तक जेल भेजने की है तैयारी
गाजियाबाद पुलिस ने 2025 के अंत तक अपराधियों पर नकेल कसने की बड़ी रणनीति शुरू की है। जिले के 226 चिह्नित हिस्ट्रीशीटरों की गिरफ्तारी के लिए 24 विशेष टी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद: कमिश्नरेट पुलिस ने वर्ष 2025 के अंत में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ी रणनीतिक पहल शुरू की है। जिले में सक्रिय अपराधियों का व्यापक वेरीफिकेशन अभियान लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब फोकस पुराने और गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले हिस्ट्रीशीटरों की धरपकड़ पर केंद्रित कर दिया गया है।
पुलिस ने जिले के 226 चिह्नित हिस्ट्रीशीटरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी थानों में 24 विशेष टीमें गठित की हैं। इन टीमों में अनुभवी उपनिरीक्षक, बीट कांस्टेबल और तकनीकी निगरानी में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी शामिल किए गए हैं।
पुलिस का दावा है कि बीते दिनों में 12 हजार से अधिक बदमाशों का सत्यापन किया गया, जिनमें से अधिकांश की लोकेशन, आपराधिक नेटवर्क और गतिविधियों की जानकारी रिकार्ड पर आ चुकी है। इसके साथ ही 8180 अपराधियों का डिजिटल डोजियर तैयार कर एक मजबूत डाटाबेस भी तैयार किया गया है, जिसे बीट स्तर पर तैनात कांस्टेबलों को सौंपा गया है।
31 दिसंबर तक की समयसीमा तय
अब यही बीट कर्मी सत्यापित अपराधियों की ग्राउंड लेवल निगरानी भी कर रहे हैं। हिस्ट्रीशीटरों की गिरफ्तारी के लिए 31 दिसंबर तक की समयसीमा तय की गई है। प्रत्येक टीम को एक सप्ताह के भीतर हिस्ट्रीशीटर की तलाश पूरी करने का स्पष्ट टास्क दिया गया है।
टीमों को निर्देशित किया गया है कि वे तकनीकी इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर सूचना और बीट स्तर की लोकेशन ट्रैकिंग का उपयोग कर अपराधियों को चिन्हित करें और उन्हें गिरफ्तार करें।
अधिकारियों का कहना है कि यह योजना पुराने अपराधों के लंबित नेटवर्क को तोड़ने, शहरी और ग्रामीण इलाकों में निगरानी बढ़ाने और आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी। इससे 2026 में अपराध की रोकथाम होगी।
हर थाने की टीम को जिम्मेदारी दी गई है कि 31 दिसंबर से पहले वांछित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। नए साल से पहले शहर को अपराध मुक्त माहौल देने का प्रयास है।
-आलोक प्रियदर्शी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।