गाजियाबाद पुलिस ने कफ सीरप तस्कर गिरोह का सदस्य दबोचा, फर्म बनाकर हो रही थी फर्जी बिलिंग 

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस ने कफ सीरप की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित ने फर्म बनाकर तस्करों को फर्जी बिलिंग के लिए दी थी। बदले में तीन रुपये बोतल का कमीशन लिया था।

पुलिस ने सोनभद्र पुलिस के इनपुट पर तीन नवंबर को मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम में छापा मारकर करीब साढे तीन करोड़ रुपये मूल्य का कफ सीरप बरामद करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपित हरदोई के लाइन पूरवा निवासी दीप प्रकाश गुप्ता है। कफ सीरप तस्करी की जांच में पता चला कि डीपी एंटरप्राइजेज नाम की फर्म का वास्तविक अस्तित्व नहीं था। इसे केवल काले धन को कागजी बिलिंग और बैंक ट्रान्सफर के जरिए वैध दिखाने के लिए खड़ा किया गया था।