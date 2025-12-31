गाजियाबाद पुलिस ने कफ सीरप तस्कर गिरोह का सदस्य दबोचा, फर्म बनाकर हो रही थी फर्जी बिलिंग
गाजियाबाद पुलिस ने कफ सीरप तस्करी गिरोह के एक सदस्य दीप प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने तस्करों को फर्जी बिलिंग के लिए अपनी फर्म का इस्ते ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस ने कफ सीरप की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित ने फर्म बनाकर तस्करों को फर्जी बिलिंग के लिए दी थी। बदले में तीन रुपये बोतल का कमीशन लिया था।
पुलिस ने सोनभद्र पुलिस के इनपुट पर तीन नवंबर को मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम में छापा मारकर करीब साढे तीन करोड़ रुपये मूल्य का कफ सीरप बरामद करते हुए आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपित हरदोई के लाइन पूरवा निवासी दीप प्रकाश गुप्ता है। कफ सीरप तस्करी की जांच में पता चला कि डीपी एंटरप्राइजेज नाम की फर्म का वास्तविक अस्तित्व नहीं था। इसे केवल काले धन को कागजी बिलिंग और बैंक ट्रान्सफर के जरिए वैध दिखाने के लिए खड़ा किया गया था।
2024-25 में दीप प्रकाश गुप्ता की डीपी एंटरप्राइजेज, सौरभ त्यागी की आरएस फार्मा, विशाल उपाध्याय की वान्या एंटरप्राइजेज के बीच करीब पांच करोड़ रुपये की संदिग्ध बिलिंग और नकद लेनदेन सामने आया।
आरोपित ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसकी फर्म के नाम पर बिल काटकर सीरप की सप्लाई दिखाई जाती थी, जबकि माल की तस्करी रेलगाड़ी से की जा रही थी। 17 अक्टूबर को यही खेप अगरतला जीआरपी द्वारा पकड़ी भी गई थी। जिसमें अलग से केस दर्ज है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य नेटवर्क, नकद चैनल और फर्जी बिलिंग से जुड़े साक्ष्यों का संकलन चल रहा है।
