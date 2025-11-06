गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों पर लगा रिश्वत लेने का आरोप, बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। पुलिस चाैकी से युवकों व बाइक को छोड़ने के लिए एक हजार रुपये रिश्वत लेने का पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बुधवार को निवाड़ी रोड चौकी पर प्रदर्शन किया। किसी तरह चौकी प्रभारी ने उन्हें शांत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुबह करीब 11 बजे बजरंग दल के पदाधिकारी निवाड़ी रोड पुलिस चौकी पर पहुंचें थे। उन्होंने कहा कि निवाड़ी रोड पर मंगलवार रात युवक अनुराग अपने साथियों के साथ खड़ा था। इस बीच कुछ पुलिसकर्मी आए और उन्हें बाइक समेत निवाड़ी रोड पुलिस चौकी पर ले गए।