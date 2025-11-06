Language
    गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों पर लगा रिश्वत लेने का आरोप, बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पुलिस चौकी पर किया हंगामा

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:01 AM (IST)

    मोदीनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निवाड़ी रोड चौकी पर पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने युवकों को छोड़ने के लिए एक हजार रुपये की रिश्वत ली थी। एसीपी मोदीनगर ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

    निवाड़ी रोड चौकी पर इकट्ठा बजरंग दल के पदाधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। पुलिस चाैकी से युवकों व बाइक को छोड़ने के लिए एक हजार रुपये रिश्वत लेने का पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बुधवार को निवाड़ी रोड चौकी पर प्रदर्शन किया। किसी तरह चौकी प्रभारी ने उन्हें शांत किया।

    जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुबह करीब 11 बजे बजरंग दल के पदाधिकारी निवाड़ी रोड पुलिस चौकी पर पहुंचें थे। उन्होंने कहा कि निवाड़ी रोड पर मंगलवार रात युवक अनुराग अपने साथियों के साथ खड़ा था। इस बीच कुछ पुलिसकर्मी आए और उन्हें बाइक समेत निवाड़ी रोड पुलिस चौकी पर ले गए।

    वहां उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद चौकी से छोड़ने के एवज में तीन हजार रिश्वत मांगीं। लेकिन उनके पास केवल एक हजार रुपये थे। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने एक हजार रुपये रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया।

    युवकों ने इस बारे में बजरंग दल के पदाधिकारियों को सूचना दी। जिसपर उन्होंने निवाड़ी रोड चौकी पर प्रदर्शन किया। रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। एसीपी मोदीनगर का कहना है कि प्रकरण में जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।