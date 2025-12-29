गाजियाबाद पुलिस का अपराध पर शिकंजा, इस साल 52 मुठभेड़ों में 91 बदमाश किए गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नरेट के नगर जोन ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नगर जोन क्षेत्र में 52 पुलिस मुठभेड़ हुईं, जिनमें 91 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। सर्वाधिक बदमाश विजयनगर पुलिस ने पकड़े है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आम नागरिकों की सुरक्षा, भरोसा और अपराध मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए की गई।