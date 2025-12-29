Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद पुलिस का अपराध पर शिकंजा, इस साल 52 मुठभेड़ों में 91 बदमाश किए गिरफ्तार

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:58 AM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के नगर जोन ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 52 पुलिस मुठभेड़ों में 91 अपराधियों को गिरफ् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पुलिस कमिश्नरेट के नगर जोन ने वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। नगर जोन क्षेत्र में 52 पुलिस मुठभेड़ हुईं, जिनमें 91 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। सर्वाधिक बदमाश विजयनगर पुलिस ने पकड़े है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आम नागरिकों की सुरक्षा, भरोसा और अपराध मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए की गई।

    पुलिस के अनुसार कोतवाली में आठ बदमाश, विजयनगर में 12 मुठभेड़ में 20 बदमाश, सिहानी गेट में आठ बदमाश, नंदग्राम में पांच बदमाश, कविनगर में 17 बदमाश, मधुबन बापुधाम में नौ बदमाश, क्रॉसिंग रिपब्लिक में 14 बदमाश और वेव सिटी थाना पुलिस ने 10 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार बदमाशों पर नगर जोन क्षेत्र में 129 लूट और छिनैती, 14 टप्पेबाजी, 33 नकबजनी, 54 वाहन चोरी और 30 अन्य चोरी के मुकदमे दर्ज पाये गये। पुलिस का दावा है कि आदतन अपराधियों की पहचान पूर्व रिकॉर्ड और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर कर कार्रवाई की गई, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगी।



    हमारा लक्ष्य अपराधियों में भय पैदा कर अपराध से पहले ही उसे रोकना है। टीम के प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित व पुरस्कृत किया जाएगा। 2026 में भी अपराध नियंत्रण की रणनीति और मजबूत की जाएगी।


    -

    धवल जायसवाल, डीसीपी सिटी