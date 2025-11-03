Language
    पिज्जा की दुकान में तेज धमाके के साथ फटा माइक्रोवेव ओवन, पिता-पुत्र समेत तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    गाजियाबाद के प्रताप विहार में पिज्जा की दुकान पर माइक्रोवेव ओवन फटने से चार लोग घायल हो गए, जिनमें तीन पिता-पुत्र शामिल हैं। घायलों का फ्लोरेस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। घटना रविवार रात करीब आठ बजे हुई।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर-11 में बीती रात करीब आठ बजे पिज्जा की दुकान पर माइक्रोवेव ओवन फटने से चार लोग घायल हो गए। तीन घायलों का फ्लोरेस अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    प्रताप विहार निवासी भूपेंद्र कुमार रविवार रात करीब आठ बजे अपने बेटे 12 वर्षीय शौर्य और नौ वर्षीय ध्रुव के साथ प्रताप विहार में ही पिज्जा लेने गए थे। दुकान पर अचानक ओवन में धमाका हो गया। हादसे में तीनों पिता पुत्र समेत एक लड़की घायल हो गई।

    बताया गया कि लड़की के मामूली चोट आई, जबकि तीनों पिता-पुत्र अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी विजय नगर पुलिस ने की कार्रवाई नहीं की है।