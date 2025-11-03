पिज्जा की दुकान में तेज धमाके के साथ फटा माइक्रोवेव ओवन, पिता-पुत्र समेत तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के प्रताप विहार सेक्टर-11 में बीती रात करीब आठ बजे पिज्जा की दुकान पर माइक्रोवेव ओवन फटने से चार लोग घायल हो गए। तीन घायलों का फ्लोरेस अस्पताल में इलाज चल रहा है।

प्रताप विहार निवासी भूपेंद्र कुमार रविवार रात करीब आठ बजे अपने बेटे 12 वर्षीय शौर्य और नौ वर्षीय ध्रुव के साथ प्रताप विहार में ही पिज्जा लेने गए थे। दुकान पर अचानक ओवन में धमाका हो गया। हादसे में तीनों पिता पुत्र समेत एक लड़की घायल हो गई।