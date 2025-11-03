गाजियाबाद में टाइल्स शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात, 12 लाख रुपये लेकर फरार हो गए बदमाश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा चौक के पास स्थित टाइल्स के शोरूम में बीती रात ताले तोड़कर करीब साढ़े 12 लाख रुपये चोरी हो गए। शोरूम में चोर ने तीन स्थानों पर लगे ताले तोड़कर चोरी की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच कर रही है।

शांति एंटरप्राइजेज के नाम से टाइल्स का शोरूम चलाने वाले तरुण शर्मा के मुताबिक, उन्हें सुबह आने पर चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश रात 12:48 बजे शोरूम के अंदर दिख रहा है। आरोपी ने तीन जगह रखी नकदी चोरी की है। यह धनराशि करीब साढ़े 12 लाख रुपये है। रात करीब पौने दो बजे आरोपी फरार हो गया।