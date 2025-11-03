Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में टाइल्स शोरूम में चोरी की बड़ी वारदात, 12 लाख रुपये लेकर फरार हो गए बदमाश

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:40 PM (IST)

    गाजियाबाद के एक टाइल्स शोरूम में बीती रात चोरों ने ताले तोड़कर साढ़े 12 लाख रुपये की चोरी की। शोरूम मालिक तरुण शर्मा के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में एक चोर रात 12:48 बजे दुकान में घुसा और तीन जगहों से नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में अंबेडकर रोड पर मालीवाड़ा चौक के पास स्थित टाइल्स के शोरूम में बीती रात ताले तोड़कर करीब साढ़े 12 लाख रुपये चोरी हो गए। शोरूम में चोर ने तीन स्थानों पर लगे ताले तोड़कर चोरी की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शांति एंटरप्राइजेज के नाम से टाइल्स का शोरूम चलाने वाले तरुण शर्मा के मुताबिक, उन्हें सुबह आने पर चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में एक बदमाश रात 12:48 बजे शोरूम के अंदर दिख रहा है। आरोपी ने तीन जगह रखी नकदी चोरी की है। यह धनराशि करीब साढ़े 12 लाख रुपये है। रात करीब पौने दो बजे आरोपी फरार हो गया।

    पीड़ित का कहना है कि जिस तरह से बदमाश को पता था कि नकदी कहां रखी रहती है, उससे लग रहा है कि चोर को शोरूम की जानकारी है।