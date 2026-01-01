गाजियाबाद में पालतू बिल्ली ने सोते समय बच्ची को किया जख्मी, पहुंची जिला एमएमजी अस्पताल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। पालतू बिल्ली ने सोते समय बच्ची को जख्मी कर दिया। तीन साल की हंजला को लेकर उसके पिता बिलाल जिला एमएमजी अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे। चिकित्सक की परामर्श पर बच्ची को तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। टीटी का इंजेक्शन भी लगाया गया।

पता चला है कि इन दिनों बिल्ली के काटने के केस अधिक पहुंच रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बृहस्पतिवार को कुत्ते,बिल्ली और बंदरों के काटने पर शहर के कुल 234 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इनमें 47 बच्चों समेत 102 लोगों ने पहली डोज लगवाई।

जिला एमएमजी अस्पताल में 137 में से 34 बच्चों समेत 62 लोगों को और संयुक्त अस्पताल में 97 में से 13 बच्चों समेत 40 लोगों को पहली डोज लगाई गई। इसके अलावा 18 बुजुर्गों को भी एआरवी लगाई गई। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन की डोज निश्शुल्क लगाई जाती है।

सात प्रशिक्षु चिकित्सक मिले जिला एमएमजी अस्पताल को सात प्रशिक्षु चिकित्सक मिले हैं। सभी चिकित्सक अगले तीन महीने तक अस्पताल में सेवाएं देंगे। इनमें दो मेडिसिन, दो ईएनटी, दो आर्थों और एक त्वचा रोग अनुभाग में सेवाएं देंगे। शासन स्तर से लागू की गई स्कीम के तहत एमडी कर रहे प्रशिक्षु चिकित्सकों को तीन और छह महीने की सेवाएं जिला अस्पताल में देना अनिवार्य है।