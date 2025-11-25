Ghaziabad News: आंतों में संक्रमण से एक मरीज की मौत, डॉक्टर की सलाह को न करें नजरअंदाज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आंतों में संक्रमण के बाद मंगलवार को जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती किए गए मरीज की मौत हो गई। चिकित्सकों ने मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। गाजियाबाद में विजयनगर की गऊपुरी के रहने वाले 59 वर्षीय सतीश कुमार को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद सतीश को मृत घोषित कर दिया। मृतक की आंतों में संक्रमण था। हाइपरटेंशन के साथ सांस लेने में परेशानी हो रही थी।

इसके अलावा सांस लेने में परेशानी होने पर डासना जेल से भर्ती कराये गए सिद्धदोष बंदी सतीश को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। तीनों अस्पतालों की ओपीडी में बुखार के 193 मरीज पहुंचे। इनमें 48 बच्चे भी शामिल हैं।

जिला एमएमजी अस्पताल में कुल 108 मरीजों का एक्स-रे कराया गया। चिकित्सक की परामर्श पर इनमें से 85 मरीजों का चेस्ट एक्स-रे कराया गया। छह को रेफर किया गया और 19 मरीजों को भर्ती किया गया है। ओपीडी में खांसी, जुकाम, चेस्ट पेन और सांस लेने में परेशानी पर पचास से अधिक मरीज पहुंचे।

वायु प्रदूषण बढ़ने और सदी से सांस के रोगियों के साथ आंखों में जलन के मरीज भी अधिक पहुंच रहे हैं। जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 1,899 मरीज पहुंचे। इनमें 860 महिला, 726 पुरुष और 283 बीमार बच्चे शामिल रहे।

फिजिशियन डॉ. आलोक रंजन ने बताया कि खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी के सबसे अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। उनकी सलाह है कि सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और चलने पर सांस फूलने लगे तो तुरंत चिकित्सक को दिखायें। गरम पानी से सुबह-शाम गरारे करने के साथ भाप लेना जरूरी है। ठंड़े पेय पदार्थ से बचें। गरम पानी के साथ चाय-काफी और सूप पी सकते हैं। मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। सुबह-शाम टहलना बंद कर दें। योग भी घर में ही करें।