गाजियाबाद पंचायत चुनाव: आपत्तियों का निस्तारण शुरू, 6 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
गाजियाबाद में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए प्रोविजनल वोटर लिस्ट पर आपत्तियों का निस्तारण शुरू हो गया है। अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी होगी। ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। तीन-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए तैयार की गई प्रोविजनल वोटर लिस्ट पर उठाई गई आपत्तियों को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपत्तियों के समाधान के बाद, फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी को पब्लिश की जाएगी। तभी यह साफ हो पाएगा कि पंचायत चुनावों में कितने वोटर हिस्सा लेंगे।
तीन-स्तरीय पंचायत चुनावों के लिए प्रोविजनल वोटर लिस्ट पर आपत्तियों को सुलझाने के साथ-साथ, 24 साल से ज़्यादा उम्र के 32,373 वोटरों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, जिन्होंने पहली बार अपना नाम रजिस्टर करवाया है। यह काम भी 6 जनवरी से पहले पूरा हो जाएगा।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सौरभ भट्ट ने बताया कि गाजियाबाद जिले के चार ब्लॉकों में कुल 142 ग्राम पंचायतें हैं। 2021 की वोटर लिस्ट में जिले में कुल 4,41,245 वोटर थे। तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।
इसे देखते हुए, बड़े पैमाने पर रिवीजन कैंपेन के दौरान, जिले में वोटर लिस्ट में 67,214 वोटरों के नाम जोड़े गए हैं, और 33,405 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। 5,530 वोटरों के नाम और पते उनके फॉर्म के आधार पर बदले गए हैं। इस तरह, जिले में वोटरों की संख्या में 33,809 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुल वोटरों की संख्या 4,75,054 हो गई है।
|डेवलपमेंट ब्लॉक
|कुल वोटर
|जोड़े गए वोटर
|हटाए गए वोटर
|नेट बढ़ोतरी
|भोजपुर
|1,28,464
|18,726
|11,638
|7,088
|मुरादनगर
|1,05,656
|15,290
|9,335
|5,955
|राजापुर
|1,42,976
|25,936
|7,746
|18,190
|लोनी
|64,149
|7,262
|4,686
|2,576
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।