Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऑनलाइन टास्क के नाम पर लाखों की ठगी, 50 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसाया

    By Vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:09 PM (IST)

    गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन टास्क के नाम पर वसुंधरा निवासी पंकज सिंह से 10.60 लाख रुपये ठग लिए। युवती ने व्हाट्सएप पर संपर्क कर निवेश का झांसा दिया और 50 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में कुछ पैसे वापस किए गए, फिर और निवेश का दबाव बनाया गया। पंकज सिंह ने साइबर क्राइम थाने में मामला दर्ज कराया है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन टास्क के नाम पर वसुंधरा निवासी पंकज सिंह से 10.60 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित के मुताबिक, उनसे 15 अक्टूबर को वॉट्सएप पर एक युवती ने संपर्क कर बताया कि वह ऑनलाइन टास्क के जरिए कमाई कराते हैं। जिसमें टास्क पाने के लिए निवेश करना होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निवेश के मुताबिक, टास्क मिलता है और उसी के अनुपात में मुनाफा होता है। उन्हें रोजाना करीब 50 प्रतिशत तक मुनाफा होने की जानकारी दी गई। पीड़ित को झांसे में लेकर ठगों ने कई खातों में रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने जब अपने रुपये मांगे तो ठगों ने उनसे और टास्क पूरा करने के लिए कहा। परेशान होकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।

    पीड़ित पंकज सिंह के मुताबिक, 15 अगस्त को एक स्नेहा मेहता नामक युवती ने बताया कि टेलीग्राम टास्क के जरिए वह रोजाना निवेश पर 50 प्रतिशत कमाई कर सकते हैं। स्नेहा के कहने पर वह उसके द्वारा भेजे गए लिंक के जरिए ग्रुप से जुड़ गए। ग्रुप पर कई लोग अपना मुनाफा बताते हुए फर्जी स्क्रीनशॉट डालते थे।

    यह भी पढ़ें- स्पेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के नाम पर छात्रा से ठगे 17 लाख, पीड़िता की आपबीती सुन दंग रह गए अफसर

    बताया कि शुरुआत में उनके खाते में मुनाफे के नाम पर कुछ धनराशि वापस भी की गई। इसके बाद उन्हें प्रीपेड टास्क लेने और अधिक कमाई का झांसा दिया। जिसके बाद पीड़ित ने 10.60 लाख रुपये निवेश किए।

    साइबर ठगों ने निवेश की गई धनराशि के बैंक खातों में त्रुटि बताकर अतिरिक्त निवेश करने का दबाव बनाया। पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।