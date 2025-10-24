ऑनलाइन टास्क के नाम पर लाखों की ठगी, 50 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर जाल में फंसाया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन टास्क के नाम पर वसुंधरा निवासी पंकज सिंह से 10.60 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित के मुताबिक, उनसे 15 अक्टूबर को वॉट्सएप पर एक युवती ने संपर्क कर बताया कि वह ऑनलाइन टास्क के जरिए कमाई कराते हैं। जिसमें टास्क पाने के लिए निवेश करना होता है।

निवेश के मुताबिक, टास्क मिलता है और उसी के अनुपात में मुनाफा होता है। उन्हें रोजाना करीब 50 प्रतिशत तक मुनाफा होने की जानकारी दी गई। पीड़ित को झांसे में लेकर ठगों ने कई खातों में रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित ने जब अपने रुपये मांगे तो ठगों ने उनसे और टास्क पूरा करने के लिए कहा। परेशान होकर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज कराया है।