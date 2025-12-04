गाजियाबाद में एकतरफा प्यार में खौफनाक वारदात, सिरफिरे ने छात्रा को मारी गोली

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एकतरफा प्रेम में घर में घुसकर एमएससी छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा बरामद हुआ है। संबंधित धाराओं में पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है।

