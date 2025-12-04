Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में एकतरफा प्यार में खौफनाक वारदात, सिरफिरे ने छात्रा को मारी गोली

    By Vikas Verma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:14 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक सिरफिरे आशिक ने एमएससी छात्रा को घर में घुसकर गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से तमंचा बराम ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में भोजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एकतरफा प्रेम में घर में घुसकर एमएससी छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा बरामद हुआ है। संबंधित धाराओं में पुलिस ने आरोपी का चालान कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, छात्रा का अब भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। एक गांव के युवक के मुताबिक, उनकी बहन एमएससी की छात्रा हैं। कुछ दिन पहले छात्रा घर पर बैठी थी। इसी बीच पड़ोसी आरोपित उनके घर आया और छात्रा के सिर में तमंचे से गोली मार दी। पुलिस केस दर्ज कर तभी से आरोपित की तलाश में जुटी थी। अब मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ा गया।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के मोदीनगर में ज्वेलर्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी, वारदात से इलाके में फैली सनसनी

    एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रदीप कुमार है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि छात्रा की शादी कहीं और तय होने से वह नाराज था। उसने छात्रा से शादी के लिए कहा लेकिन, छात्रा ने मना कर दिया। जिससे गुस्सा होकर उसने वारदात को अंजाम दिया।