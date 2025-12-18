गाजियाबाद को मिलेगी ट्रैफिक जाम से निजात, नए साल से शहर में नहीं चल पाएंगे बिना क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नए साल से जिले की सड़कों पर बिना क्यूआर कोड लगे ई रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। बेतरतीब चलने वाले ई-रिक्शा पर अंकुश लगाने, जाम की समस्या कम करने और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने यह निर्णय लिया है। यातायात पुलिस का कहना है कि क्यूआर कोड के बिना ई रिक्शा चलाने पर चालान और सीज किए जाएंगे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि क्यूआर कोड के जरिए ई-रिक्शा का अधिकृत पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही ई रिक्शा के मालिक और चालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंजीकरण विवरण और निर्धारित रूट की जानकारी उपलब्ध होगी।

इससे किसी भी आपात स्थिति में ई रिक्शा और चालक की त्वरित पहचान कर पुलिस सहायता तत्काल दी जा सकेगी। यातायात पुलिस ने जिले को ई-रिक्शा संचालन की दृष्टि से पांच जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन के ई-रिक्शा पर अलग-अलग रंग के स्टीकर लगाए जाएंगे, जिससे रूट निर्धारण और निगरानी आसान होगी।