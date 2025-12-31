गाजियाबाद में बॉलीवुड और सूफी संगीत के साथ मनेगा नए साल का जश्न, रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों के लिए लुभावने ऑफर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में नए साल के जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली गई है। होटलों, रेस्टोरेंट और मॉल में नए साल के स्वागत को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही ऑफर दिए जा रहे हैं।

प्रमुख होटलों में बॉलीवुड से लेकर सूफी संगीत का तड़का लगेगा और लोगों को आकर्षक ऑफर उपलब्ध कराए जाएंगे। होटलों में लोगों ने पहले से ही बुकिंग करवा ली हैं। इनमें भारतीय व्यंजनों से लेकर विदेशी व्यंजनों की विशेष व्यवस्था की गई है। होटल रेडिसन ब्लू में धुरंधर पार्टी नाइट का लोग मजा लेंगे जबकि कंट्री इन होटल में भी लोगों के मनोरंजन के लिए इंतजाम किए गए हैं।

दरबार हाल में लोगों के साथ मनेगा जश्न साहिबाबाद के होटल कंट्री इन ने नए साल के जश्न के लिए कई आकर्षक कार्यक्रम रखे हैं। होटल में दरबार हाल को सजाया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों और प्रीमियम लिकर के साथ नए साल का स्वागत करेंगे।

होटल के वाइस प्रेसीडेंट आपरेशंस एंड यूनिट हेड सुदेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि होटल में बुफे की व्यवस्था की गई है। इसमें देश-विदेश के प्रसिद्ध शाकाहारी व्यंजन परोसे जाएंगे। शाकाहारी व्यंजनों की एक खास सूची भी तैयार की गई है। इसमें उत्तर भारत के साथ-साथ अन्य राज्यों के खास व्यंजन शामिल हैं। मनोरंजन के साथ लोग अनलिमिटेड फूड और अनलिमिटेड प्रीमियम लिकर का मजा ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति छह हजार रुपये एंट्री फीस रखी गई है।

सूफी संगीत के साथ बॉलीवुड रहेगी थीम कौशांबी के रेडिसन ब्लू होटल ने मेहमानों के लिए कुछ अनोखे कार्यक्रम तैयार किए हैं। होटल के सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि यहां 31 दिसंबर को रात आठ बजे से 12 बजे तक तीन जगह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पहला कार्यक्रम होटल के रेस्टोरेंट द ग्रेट कबाब फैक्ट्री में होगा, जहां सूफी संगीत के साथ लोग नए साल का स्वागत करेंगे। सुल्तान रेस्टोरेंट में रे सुल्तान थीम पर बॉलीवुड संगीत की धूम मचेगी। इसके अलावा एंबर हाल में करीब 500 लोग एक साथ जश्न में शामिल होंगे। या लाइव बैंड की प्रस्तुति रहेगी। इसके अलावा अनलिमिटेड स्टार्टर नजराना का स्वाद लोग लेंगे।

तीनों जगह अनलिमिटेड फूड और प्रीमियम लिकर लोगों को परोसी जाएगी। सुल्तान में प्रीमियम इंडियन लिकर लोगों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि पांच लकी विनर्स को हैंपर और नजराना फूड वाउचर्स भी दिए जाएंगे। प्रति व्यक्ति साढ़े पांच हजार से साढ़े छह हजार रुपये एंट्री फीस यहां रहेगी। इसके अलावा जो लोग रात में रुकना चाहते हैं वो साढ़े छह हजार रुपये अतिरिक्त देकर यहां रुक सकते हैं।

रेस्टोरेंट और मॉल में भी मचेगी धूम ट्रांस हिंडन क्षेत्र के कई रेस्टोरेंट में डीजे के साथ-साथ बार ढोल की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भोजन पर आकर्षक ऑफर परिवारों को मिलेंगे। माल में भी नए साल के जश्न को लेकर शानदार सजावट की गई है। हैबिटेट सेंटर में प्रसिद्ध गायक रंजीत रंधावा अपनी प्रस्तुति देंगे।