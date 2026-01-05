गाजियाबाद में नया हाई-टेक फायर स्टेशन जल्द होगा चालू, बुलंदशहर रोड पर नई चौकी भी होगी शुरू

विनीत कुमार, गाजियाबाद। कई वर्ष से संचालित कोतवाली फायर स्टेशन इस वर्ष बंद कर दिया जाएगा। इसकी सेवाएं समाप्त नहीं होंगी बल्कि सिहानी गेट थाने के पास बन रहे नए फायर स्टेशन में स्थानांतरित होकर और अधिक क्षमता व तकनीकी दक्षता के साथ चालू होंगी।

लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह अग्निशमन केंद्र जिले का सबसे हाईटेक फायर स्टेशन होगा। जहां आपात प्रतिक्रिया, रेस्क्यू आपरेशन और फायर कंट्रोल के लिए अत्याधुनिक उपकरण और स्मार्ट कमांड सिस्टम तैनात किए जाएंगे। इसी महीने बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में बनाई जा रही एक फायर चौकी भी शुरू हो जाएगी।

अभी कहां-कहां हैं फायर स्टेशन? फायर चौकी पर एक गाड़ी तैनात कर इसकी शुरुआत की जाएगी। मौजूदा समय में जिले में पांच फायर स्टेशन कोतवाली, वैशाली, साहिबाबाद, मोदीनगर और लोनी कार्यरत हैं। इनमें सर्वाधिक पुराना कोतवाली फायर स्टेशन है। जगह कम होने के कारण यहां दिक्कत आती है।

इसे देखते हुए कोतवाली का नया फायर स्टेशन सिहानी गेट थाने के पास बनाया जा रहा है। छह माह में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। करीब 70 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विस्तार को देखते हुए रूपनगर और ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में नए फायर स्टेशन निर्माण की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। अग्निशमन विभाग के अनुसार इन दोनों प्रस्तावित फायर स्टेशनों का निर्माण कार्य 31 मार्च से पहले शुरू होने की उम्मीद है।

फायर चौकी इसी माह होगी शुरू बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में एक नई फायर चौकी इसी माह से पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। फिलहाल एक दमकल वाहन से चौकी की सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। विभाग का आंकलन है कि चौकी चालू होने के बाद बुलंदशहर रोड, कविनगर औद्योगिक क्षेत्र, पांडव नगर और आसपास के व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में आग या अन्य आपात घटनाओं के दौरान प्रतिक्रिया समय में बड़ी कमी आएगी।