रेलवे ने सीढ़िया बनाने में खर्च किए लाखों रुपये, फिर भी खतरे में लोगों की जान

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नेहरू नगर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) पर बनी सीढ़ियों पर एक पेड़ की शाखा की वजह से लोगों को चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। सीढ़ी को लोगों ने सोने का ठिकाना बना लिया है। जबकि पैदल यात्रियों के लिए लाखों रुपये खर्च कर आरओबी पर सीढ़ी बनाई थीं। जिससे पैदल यात्री इस आरओबी का प्रयोग कर सकें।



विवेकानंद नगर की ओर जाने वाले रोड से होली चाइल्ड चौराहा की आने-जाने के लिए एफओबी बनाया गया था। इस एफओबी पर बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं। यहां से वाहन आंबेडकर रोड की ओर भी निकल जाते हैं। यहां से पैदल यात्री जान जोखिम में डालकर बड़ी संख्या में लाइन पार करते हैं। एफओबी पर पैदल यात्रियों के लिए सीढ़ी बनी है। वह सीढ़ी से लाइन पार कर सकते हैं। सीढ़ी पर गंदगी रहती है। यहां नशा करने वालों का जमावड़ा रहता है।