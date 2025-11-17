रेलवे ने सीढ़िया बनाने में खर्च किए लाखों रुपये, फिर भी खतरे में लोगों की जान
गाजियाबाद के नेहरू नगर आरओबी पर बनी सीढ़ियों पर पेड़ की शाखा और गंदगी के कारण लोग रेलवे लाइन पार करने को मजबूर हैं। लाखों खर्च के बाद भी सीढ़ियां नशा करने वालों का अड्डा बन गई हैं। नगर निगम की सफाई में लापरवाही और रेलवे क्षेत्र में कूड़े के ढेर से स्थिति और खराब है। पुलिस अब कार्रवाई की तैयारी में है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नेहरू नगर रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) पर बनी सीढ़ियों पर एक पेड़ की शाखा की वजह से लोगों को चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग रेलवे लाइन पार कर रहे हैं। सीढ़ी को लोगों ने सोने का ठिकाना बना लिया है। जबकि पैदल यात्रियों के लिए लाखों रुपये खर्च कर आरओबी पर सीढ़ी बनाई थीं। जिससे पैदल यात्री इस आरओबी का प्रयोग कर सकें।
विवेकानंद नगर की ओर जाने वाले रोड से होली चाइल्ड चौराहा की आने-जाने के लिए एफओबी बनाया गया था। इस एफओबी पर बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं। यहां से वाहन आंबेडकर रोड की ओर भी निकल जाते हैं। यहां से पैदल यात्री जान जोखिम में डालकर बड़ी संख्या में लाइन पार करते हैं। एफओबी पर पैदल यात्रियों के लिए सीढ़ी बनी है। वह सीढ़ी से लाइन पार कर सकते हैं। सीढ़ी पर गंदगी रहती है। यहां नशा करने वालों का जमावड़ा रहता है।
ये सीढ़ियां नशा करने वालों का ठिकाना बन गई हैं। यहां दिन और रात लोग सोते हुए मिलते हैं। सीढ़ी पर एक पेड़ की शाखा गुजर रही है। सीढ़ी पर चढ़ने के लिए इस शाखा के नीचे झुक कर निकलना पड़ता है। गंदगी से बुरा हाल है।
यही वजह है कि कुछ लोग सीढ़ी से रेलवे लाइन पार करने की अवैध रूप से लाइन पार करते हैं। जहां से रेलवे लाइन पार करते हैं वहां भी कूड़े का अंबार पड़ा है। हालांकि, यह रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन सीढ़ी पर सफाई करने की जिम्मेदारी नगर निगम की हैं। रेलवे लाइन के पास कूड़ा फेंका जा रहा है। जिस वजह से यहां बदबू भी फैल रही है।
कार्यवाहक थाना प्रभारी शेलेंद्र कुमार ने बताया कि आरपीएफ के इंस्पेक्टर चेतन प्रकाश के साथ मिलकर मौके का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रेलवे लाइन पार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
