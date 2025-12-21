Ghaziabad Murder: आखिर किसके उकसाने पर दूसरी पीढ़ी तक पहुंची रंजिश की आग, 18 साल पहले हुई थी हत्या

विजयभूषण त्यागी, मुरादनगर। अपने ताऊ की मौत का बदले लेने के लिए इमरान को गोली मारकर हत्या करने वाले उबेद ने भले ही थाने में समर्पण करके पुलिस की जांच पर विराम लगा दिया हो ,लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

2007 में जिस समय उबेद के ताऊ अखलाख की हत्या इमरान द्वारा की गई थी, उस समय वह दूधमुंहा बच्चा था। उसने अपनी आंखों से ताऊ को कभी देखा भी नहीं था, इसलिए उसके प्रति इतना लगाव होने की बात समझ से परे है, जिसके चलते वह आरोपित की हत्या कर दे।

पुलिस इसे ही सही कारण बता रही है लेकिन यह लोगों के जेहन में नहीं उतर रहा है। आखिर क्या वजह थी, जिस कारण उबेद इस कदर आक्रामक हो गया। या तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसके ताऊ की हत्या को लेकर उसे लंबे से समय भावुक करता आ रहा था, या फिर हाल ही में मृतक की ओर किसी बात को लेकर उसे उकसाया गया हाेगा। तभी उसने यह कदम उठाया।