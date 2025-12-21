Language
    Ghaziabad Murder: आखिर किसके उकसाने पर दूसरी पीढ़ी तक पहुंची रंजिश की आग, 18 साल पहले हुई थी हत्या

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:21 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें रंजिश की आग दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई। जांच में पता चला कि इस घटना के पीछे किसी का उकसाना था, जिसके ...और पढ़ें

    मृतक इमरान का फाइल फोटो।

    विजयभूषण त्यागी, मुरादनगर। अपने ताऊ की मौत का बदले लेने के लिए इमरान को गोली मारकर हत्या करने वाले उबेद ने भले ही थाने में समर्पण करके पुलिस की जांच पर विराम लगा दिया हो ,लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

    2007 में जिस समय उबेद के ताऊ अखलाख की हत्या इमरान द्वारा की गई थी, उस समय वह दूधमुंहा बच्चा था। उसने अपनी आंखों से ताऊ को कभी देखा भी नहीं था, इसलिए उसके प्रति इतना लगाव होने की बात समझ से परे है, जिसके चलते वह आरोपित की हत्या कर दे।

    पुलिस इसे ही सही कारण बता रही है लेकिन यह लोगों के जेहन में नहीं उतर रहा है। आखिर क्या वजह थी, जिस कारण उबेद इस कदर आक्रामक हो गया। या तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसके ताऊ की हत्या को लेकर उसे लंबे से समय भावुक करता आ रहा था, या फिर हाल ही में मृतक की ओर किसी बात को लेकर उसे उकसाया गया हाेगा। तभी उसने यह कदम उठाया।

    इसके अलावा आरोपित की खुद की संगत भी खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार आरोपित पढ़ाई छोड़ चुका था और फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा था। हो सकता है कि गलत संगत कारण ही उसके वह इस प्रकार का कदम उठा बैठा हो। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि पुलिस पूछताछ में इन सवालों के जवाब मिल जाएं।

