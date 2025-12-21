गाजियाबाद में ताऊ की हत्या का बदला लेने को भतीजे ने दूध व्यापारी के सीने में मारी गोली, फिर थाने पहुंचकर किया सरेंडर

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के ओलिंपिक तिराहा में शनिवार दोपहर आरोपित ने 18 वर्ष पहले हुई ताऊ की हत्या का बदला लेने के लिए दूध व्यापारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आरोपित ने मुरादनगर थाने में सरेंडर कर दिया। दूध व्यापारी हत्या के मामले में जमानत पर बाहर था। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर लिखे जाने तक कोई तहरीर थाने में नहीं दी गई है।

मुरादनगर की कच्ची सराय क्षेत्र में झील वाली मस्जिद के निकट रहने वाले इमरान 50 दूध का व्यापार करते थे। शनिवार दोपहर को वह ओलिंपिक तिराहे पर स्थित अपने एक परिचित की दुकान पर बैठे थे। करीब डेढ़ बजे कोट मस्जिद के निकट रहने वाला उबेद बाइक से आया और तमंचे से इमरान को गोली मार दी। गोली इमरान के सीने में लगकर पार हो गई।

आरोपित युवक बाइक पर तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग इमरान को खून से लथपथ हालत में सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे गाजियाबाद रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान शाम के समय इमरान की मौत हो गई।

वहीं गोली मारने के बाद आरोपित उबेद ने थाने जाकर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। कुछ लोगों द्वारा आरोपित को नाबालिग बताया जा रहा है। वारदात को लेकर ओलिंपिक तिराहा क्षेत्र के लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। घटनास्थल के निकट लोगों को भीड़ जमा हो गई। एसीपी और थाना प्रभारी ने मौके पर जाकर लोगों को शांत कराया।

पुरानी रंजिश ने 18 साल बाद बहाया खून हत्याकांड के पीछे 18 साल पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। 2007 में रंजिश के चलते इमरान ने आरोपित उबेद के ताऊ अखलाक की हत्या कर दी थी। हत्या के लिए इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्ष 2020 में आरोपित जमानत पर बाहर आया था। ताऊ की मौत का बदला लेने के लिए उबेद के सिर पर खून सवार था।