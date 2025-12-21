Language
    गाजियाबाद में ताऊ की हत्या का बदला लेने को भतीजे ने दूध व्यापारी के सीने में मारी गोली, फिर थाने पहुंचकर किया सरेंडर

    By Vijay Bhushan Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:13 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक भतीजे ने अपने ताऊ की हत्या का बदला लेने के लिए एक दूध व्यापारी को गोली मार दी। उसने दूध व्यापारी के सीने में गोली मारी और फिर खुद ही ...और पढ़ें

    वारदात के समय इसी दुकान में मौजूद था मृतक इमरान।

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। थाना क्षेत्र के ओलिंपिक तिराहा में शनिवार दोपहर आरोपित ने 18 वर्ष पहले हुई ताऊ की हत्या का बदला लेने के लिए दूध व्यापारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आरोपित ने मुरादनगर थाने में सरेंडर कर दिया। दूध व्यापारी हत्या के मामले में जमानत पर बाहर था। पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबर लिखे जाने तक कोई तहरीर थाने में नहीं दी गई है।

    मुरादनगर की कच्ची सराय क्षेत्र में झील वाली मस्जिद के निकट रहने वाले इमरान 50 दूध का व्यापार करते थे। शनिवार दोपहर को वह ओलिंपिक तिराहे पर स्थित अपने एक परिचित की दुकान पर बैठे थे। करीब डेढ़ बजे कोट मस्जिद के निकट रहने वाला उबेद बाइक से आया और तमंचे से इमरान को गोली मार दी। गोली इमरान के सीने में लगकर पार हो गई।

    आरोपित युवक बाइक पर तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गया। आसपास के लोग इमरान को खून से लथपथ हालत में सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां से उसे गाजियाबाद रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान शाम के समय इमरान की मौत हो गई।

    वहीं गोली मारने के बाद आरोपित उबेद ने थाने जाकर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। कुछ लोगों द्वारा आरोपित को नाबालिग बताया जा रहा है। वारदात को लेकर ओलिंपिक तिराहा क्षेत्र के लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया। घटनास्थल के निकट लोगों को भीड़ जमा हो गई। एसीपी और थाना प्रभारी ने मौके पर जाकर लोगों को शांत कराया।

    पुरानी रंजिश ने 18 साल बाद बहाया खून

    हत्याकांड के पीछे 18 साल पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। 2007 में रंजिश के चलते इमरान ने आरोपित उबेद के ताऊ अखलाक की हत्या कर दी थी। हत्या के लिए इमरान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्ष 2020 में आरोपित जमानत पर बाहर आया था। ताऊ की मौत का बदला लेने के लिए उबेद के सिर पर खून सवार था।

    वारदात के बाद सुनसान हुआ ओलिंपिक तिराहा क्षेत्र

    दोपहर को गोलीकांड होने के बाद ओलिंपिक तिराहा क्षेत्र पूरी तरह सुनसान हो गया। वारदात से खौफजदा लोग अपनी दुकानें बंद करके चले गए। ओलिंपिक तिराहे के निकट से गुजरने वाले लोगों ने भी वारदात के बारे में सुनकर अपनी चिंता प्रकट की। पूरे दिन क्षेत्र में हत्याकांड की चर्चा रही। बाजार के व्यापारियों ने कहना है अपराधियों में पुलिस का डर समाप्त हो गया है। कोई भी किसी भी समय वारदात हो अंजाम दे देता है।



    रंजिश के चलते दूध व्यापारी की हत्या की गई है। आरोपित से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कोई शिकायत अभी नहीं मिली है। छानबीन में पुलिस जुटी है।।


    – लिपि नगायच, एसीपी, मसूरी