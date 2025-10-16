गाजियाबाद: रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरों के गिरोह का भंड़ाफोड़, सिम बेचकर करते थे साइबर ठगी

हसीन शाह, गाजियाबाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए... यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है तो सबसे पहले उसका सिम बंद करा दीजिए। रेलवे स्टेशन पर साइबर अपराधियों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो चोरी के मोबाइलों के सिम खरीद रहा है। साइबर अपराधी सिम के जरिये डाटा चोरी कर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को इसकी जानकारी उस दौरान हुई जब ट्रेन से तीन मोबाइल चोर पकड़े गए। चोरों ने बताया कि वह मोबाइल चोरी करने के बाद मोबाइल और सिम को अलग-अलग बेचते हैं। उन्हें सिम की अधिक कीमत मिलती है। कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर उनसे सिम खरीदते हैं। अब पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश में जुट गई है।

चेकिंग में पकड़े गए गए अपराधी पुलिस उपाधीक्षक रेलवे सुदेश कुमार गुप्ता की टीम प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश मिश्र के नेतृत्व में स्टेशन पर बुधवार को चेकिंग कर रही थी। प्लेटफार्म से जीआरपी ने तीन मोबाइल चोरों को पकड़ा। आरोपितों की पहचान गोंडा के गुड्डू यादव, शिवहर के शिवम दूबे और कानपुर के सर्जित श्रीवास्तव के रूप में हुई है।

11 मोबाइल बरामद इनके पास से 11 मोबाइल, 9,800 रुपये और चांदी का आभूषण बरामद हुआ। आरोपितों पर चोरी व छिनैती के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह चोरी करने के बाद सिम और मोबाइल अलग-अलग बेचते थे।

दिल्ली और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों से उनका संपर्क है। वह उनसे सिम खरीदते हैं। चोरी होने के एक से दो घंटे के भीतर उन्हें मोबाइल बेचना होता है। चोरी होने के बाद जितना जल्दी वह सिम बेचते हैं उन्हें उतनी ही अधिक कीमत मिलती है। यदि सिम चोरी होने के बाद एक दिन पुराना हो जाता है तो वह नहीं बिकता है।