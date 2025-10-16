गाजियाबाद में 24 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन लागू, अब इन मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री
गाजियाबाद में त्योहारों के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है। 24 अक्टूबर तक जीटी रोड पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ के बीच ऑटो और ई-रिक्शा भी नहीं चलेंगे। शहर में तीन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानी न हो।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्योहार पर बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए गाजियाबाद यातायात पुलिस ने शहर में डायवर्जन लागू किया है। बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक साजन मोड़ से हापुड़ तिराहा के बीच जीटी रोड पर मालवाहक वाहन नहीं चलेंगे। इसके साथ ही पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड के बीच छोटे मालवाहक वाहनों का भी डायवर्जन प्लान लागू किया गया है।
एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। तीन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ के बीच आटो एवं ई रिक्शा का संचालन इस दौरान बंद रहेगा। जीटी रोड पर आटो एवं टेंपो ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर के नीचे से आवाजाही नहीं कर पाएंगे।
यह रहेगा डायवर्जन
- हल्के एवं भारी मालवाहक वाहन एवं बस हापुड तिराहा से घंटाघर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन मेरठ तिराहा से एएलटी होते हुए गंतव्य को रवाना होंगे
- जीटी रोड पर साजन मोड से चौधरी मोड की ओर मालवाहक वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे सभी वाहन साजन मोड से लोहा मंडी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क से विवेकानंदनगर फ्लाईओवर से हापुड चुंगी होते हुए जाएंगे
- लालकुआ से हापुड तिराहा के बीच और चौधरी मोड से पुराना बस अडडा के बीच रोडवेज एवं सिटी बसों की आवाजाही बंद रहेगी
- गऊशाला फाटक से हापुड तिराहा एवं घंटाघर की ओर मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी
- पुराना बस अडडा से चौधरी मोड के बीच मालवाहक वाहन, ई रिक्शा एवं टेंपो-आटो नहीं चलेंगे
- रमतेराम रोड पर दिल्ली जूस कार्नर से मालीवाड़ा चौक तक ई रिक्शा नहीं चलेंगे। दिल्ली जूस कार्नर से दिल्ली गेट एवं जस्सीपुरा तक भी ई रिक्शा नहीं चल पाएंगे
यहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था
- घंटाघर रामलीला मैदान
- रमतेराम रोड नगर निगम कामर्शियल कांप्लेक्स
- अंबेडकर रोड स्थित नेहरू युवा केंद्र
ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम नंबर-9643322904
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।