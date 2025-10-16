Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में 24 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन लागू, अब इन मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:18 PM (IST)

    गाजियाबाद में त्योहारों के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है। 24 अक्टूबर तक जीटी रोड पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ के बीच ऑटो और ई-रिक्शा भी नहीं चलेंगे। शहर में तीन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानी न हो।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्योहार पर बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए गाजियाबाद यातायात पुलिस ने शहर में डायवर्जन लागू किया है। बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक साजन मोड़ से हापुड़ तिराहा के बीच जीटी रोड पर मालवाहक वाहन नहीं चलेंगे। इसके साथ ही पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड के बीच छोटे मालवाहक वाहनों का भी डायवर्जन प्लान लागू किया गया है।

    एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। तीन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ के बीच आटो एवं ई रिक्शा का संचालन इस दौरान बंद रहेगा। जीटी रोड पर आटो एवं टेंपो ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर के नीचे से आवाजाही नहीं कर पाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह रहेगा डायवर्जन

    • हल्के एवं भारी मालवाहक वाहन एवं बस हापुड तिराहा से घंटाघर की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे वाहन मेरठ तिराहा से एएलटी होते हुए गंतव्य को रवाना होंगे
    • जीटी रोड पर साजन मोड से चौधरी मोड की ओर मालवाहक वाहन नहीं जा सकेंगे। ऐसे सभी वाहन साजन मोड से लोहा मंडी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क से विवेकानंदनगर फ्लाईओवर से हापुड चुंगी होते हुए जाएंगे
    • लालकुआ से हापुड तिराहा के बीच और चौधरी मोड से पुराना बस अडडा के बीच रोडवेज एवं सिटी बसों की आवाजाही बंद रहेगी
    • गऊशाला फाटक से हापुड तिराहा एवं घंटाघर की ओर मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी
    • पुराना बस अडडा से चौधरी मोड के बीच मालवाहक वाहन, ई रिक्शा एवं टेंपो-आटो नहीं चलेंगे
    • रमतेराम रोड पर दिल्ली जूस कार्नर से मालीवाड़ा चौक तक ई रिक्शा नहीं चलेंगे। दिल्ली जूस कार्नर से दिल्ली गेट एवं जस्सीपुरा तक भी ई रिक्शा नहीं चल पाएंगे

    यहां रहेगी पार्किंग व्यवस्था

    • घंटाघर रामलीला मैदान
    • रमतेराम रोड नगर निगम कामर्शियल कांप्लेक्स
    • अंबेडकर रोड स्थित नेहरू युवा केंद्र

    ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम नंबर-9643322904

     