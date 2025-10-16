गाजियाबाद में 24 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन लागू, अब इन मार्गों पर वाहनों की नो एंट्री

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्योहार पर बाजार में भीड़भाड़ को देखते हुए गाजियाबाद यातायात पुलिस ने शहर में डायवर्जन लागू किया है। बृहस्पतिवार दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक साजन मोड़ से हापुड़ तिराहा के बीच जीटी रोड पर मालवाहक वाहन नहीं चलेंगे। इसके साथ ही पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड के बीच छोटे मालवाहक वाहनों का भी डायवर्जन प्लान लागू किया गया है।



एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि धनतेरस, दीपावली एवं भैया दूज के अवसर पर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू रखने के लिए डायवर्जन लागू किया गया है। तीन स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ के बीच आटो एवं ई रिक्शा का संचालन इस दौरान बंद रहेगा। जीटी रोड पर आटो एवं टेंपो ठाकुरद्वारा फ्लाईओवर के नीचे से आवाजाही नहीं कर पाएंगे।