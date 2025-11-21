Language
    लोनी वालों की बल्ले-बल्ले, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने किया ढाई करोड़ रुपये के कार्यों का शिलान्यास

    By Shobhit Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:42 PM (IST)

    लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीएलएफ अंकुर विहार में लगभग 2.50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ किया, जिसमें नाले का निर्माण और सड़क चौड़ीकरण शामिल है। स्थानीय लोगों ने सीवर लाइन के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग की। विधायक ने बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में विकास का आश्वासन दिया और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात कही।  

    संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बृहस्पतिवार को डीएलएफ अंकुर विहार में करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से कराए जाने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया।

    इन कार्यों में डीएलएफ के मुख्य एमएम रोड पर जल निकासी के लिए नाले का निर्माण और मार्ग चौड़ीकरण के साथ-साथ दोनों तरफ इंटरलॉकिंग बिछाने का कार्य भी शामिल है।

    लोगों ने विधायक से क्षेत्र में सीवर लाइन डाले जाने के बाद क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराए जाने की मांग की। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी में बिजली, सड़क, चिकित्सा, कानून व्यवस्था एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं।

    सीवर के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा और किसी भी ठेकेदार द्वारा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    इस अवसर पर प्रशांत ठाकुर, विजय कुमार मिश्रा, आरती मिश्रा, ललिता रानी, प्रिया, ममता झा समेत अन्य मौजूद रहे।