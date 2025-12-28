इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से मांगी मदद, गोलीबारी के आरोपितों पर कार्रवाई की गुहार

संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के अगरौला गांव के युवक ने रविवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो प्रसारित कर मुख्यमंत्री से गोली चलाने के आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसने बताया कि आरोपितों ने उस पर फायरिंग की थी, इसमें वह घायल हो गया था।

अगरौला गांव निवासी मुकुल बंसल ने प्रसारित वीडियो में बताया कि 25 दिसंबर काे दिल्ली भजनपुरा से कार से घर लौट रहा था। सभापुर अंडरपास के निकट कार धुलवाने को रुक गया। वाशिंग सेंटर पर कार खड़ी कर कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा।

इस दौरान दीपक निवासी अगरौला का भाई राजे उर्फ मुन्ना अपने दो साथियों के साथ कार से आया और जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग कर दी थी। गोली उनके दोनों हाथ व दायें पैर में लगी थी। बदमाशों ने गोली उनके सिर पर भी चलाई थी। गनीमत यह रही कि गोली चल नही पाई।

घटना के दौरान किसी तरह जान बचाकर लोनी थाने पहुंचा। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा स्वजन को सूचना दे दी। पीड़ित ने बताया कि जेल में बंद दीपक निवासी अगरौला व उसके गिरोह के सदस्यों ने नौ सितंबर 2021 में चाचा दिनेश बंसल की पचायरा गांव में गोली मार कर हत्या कर दी थी।