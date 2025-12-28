Language
    इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से मांगी मदद, गोलीबारी के आरोपितों पर कार्रवाई की गुहार

    By Shobhit Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    मुकुल बंसल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। 25 दिसंबर को उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वे घायल हो गए थे। उन ...और पढ़ें

    इंस्टाग्राम पर वीडियो प्रसारित कर मुख्यमंत्री से गोली चलाने के आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग।

    संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के अगरौला गांव के युवक ने रविवार को इंस्टाग्राम पर वीडियो प्रसारित कर मुख्यमंत्री से गोली चलाने के आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसने बताया कि आरोपितों ने उस पर फायरिंग की थी, इसमें वह घायल हो गया था।

    अगरौला गांव निवासी मुकुल बंसल ने प्रसारित वीडियो में बताया कि 25 दिसंबर काे दिल्ली भजनपुरा से कार से घर लौट रहा था। सभापुर अंडरपास के निकट कार धुलवाने को रुक गया। वाशिंग सेंटर पर कार खड़ी कर कुर्सी पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा।

    इस दौरान दीपक निवासी अगरौला का भाई राजे उर्फ मुन्ना अपने दो साथियों के साथ कार से आया और जान से मारने की नियत से उस पर फायरिंग कर दी थी। गोली उनके दोनों हाथ व दायें पैर में लगी थी। बदमाशों ने गोली उनके सिर पर भी चलाई थी। गनीमत यह रही कि गोली चल नही पाई।

    घटना के दौरान किसी तरह जान बचाकर लोनी थाने पहुंचा। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करा स्वजन को सूचना दे दी। पीड़ित ने बताया कि जेल में बंद दीपक निवासी अगरौला व उसके गिरोह के सदस्यों ने नौ सितंबर 2021 में चाचा दिनेश बंसल की पचायरा गांव में गोली मार कर हत्या कर दी थी।

    उसके बाद पैरवी कर रहे दूसरे चाचा जितेंद्र बंसल की 19 अक्टूबर 2023 में बदमाशों ने दिल्ली सहारनपुर रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसकी शिकायत पीड़ित कई बार अधिकारियों से कर चुका है। आरोप है कि पुलिस अभी तक आरोपितों को पकड़ नही पाई है।