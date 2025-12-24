Language
    गाजियाबाद में युवक ने पंखे से फंदा लगाकर की आत्महत्या, नौकरी से लौटी पत्नी के उड़े होश 

    By Ashutosh Gupta Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:35 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी पत्नी नौकरी से घर लौटी तो उसे घटना का पता चला और वह सदमे में आ गई। पुलिस मामले की ...और पढ़ें

    पुलिस टीम जांच में जुटी।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहननगर में एक युवक ने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का फोन नहीं उठने पर जब पत्नी नौकरी से वापस घर लौटी तो शव को पंखे से लटका देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि मूलरूप से संभल के ताहरपुर बहरौली निवासी विकास कुमार (30) मोहननगर के औद्योगिक क्षेत्र में पत्नी ऊषा के साथ किराये के मकान में रहते थे। विकास और पत्नी ऊषा एक ही फैक्ट्री में साथ में नौकरी करते थे। दोनों एक साथ ही काम पर जाते थे और एक साथ ही वापस आते थे।

    मंगलवार सुबह विकास ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए नौकरी पर जाने से मना कर दिया। इस पर ऊषा अकेले ही काम पर चली गई। मंगलवार दोपहर ऊषा ने पति का हालचाल लेने के लिए फोन मिलाए लेकिन फोन नहीं उठा।

    इस पर वह नौकरी से जल्दी छुट्टी लेकर घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। भीतर से जवाब नहीं मिलने पर जब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो पति का शव लटका हुआ मिला। उन्होंने शोर मचाया तो पड़ोसी एकत्र हुए। सभी ने दरवाजा तोड़कर उन्हें फंदे से नीचे उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    एसीपाी ने बताया कि अस्पताल से आए मेमो के बाद पुलिस को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो सुसाइड नोट नहीं मिला। इस वजह से आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।