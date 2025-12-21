Language
    गाजियाबाद के मॉल में अनोखी शादी: घुटनों के बल पर किया प्रपोज, पहनाई अंगूठी; फिर भर दी युवती की मांग

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक अनोखी शादी की चर्चा हो रही है। राजनगर के मॉल में एक युवक ने फिल्मी अंदाज में अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया। उसने घुटनों पर बैठकर अंगूठ ...और पढ़ें

    गाजियाबाद के मॉल में दो प्रेमी जोड़े ने फिल्मी अंदाज में की शादी।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में एक शादी की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। दरअसल, जिले के राजनगर स्थित मॉल में एक युवक ने फिल्मी अंदाज में अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया। उसने घुटनों पर बैठकर अंगूठी दी, फिर मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाया।इस दौरान मॉल में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

    वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मॉल में खरीदारी कर रहे लोगों की भीड़ के बीच युवक अचानक घुटनों के बल बैठ गया और अपनी प्रेमिका से प्यार का इजहार किया। प्रेमिका के हामी भरते ही उसने जेब से सिंदूर निकाला और उसकी मांग भरी। इतना ही नहीं, उसने मंगलसूत्र पहनाकर इस प्रपोजल को पारंपरिक शादी की रस्म जैसा बना दिया। भीड़ ने तालियां बजाकर इस जोड़े का उत्साह बढ़ाया।

    यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ ने इसे रोमांटिक और साहसिक करार दिया, तो कुछ ने इसे 'चट मंगनी पट ब्याह' की मिसाल बताया।