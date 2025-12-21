IGI एयरपोर्ट विवाद: एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने आरोप किए खारिज, बोले- 'सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा'

मुकेश ठाकुर, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के टर्मिनल 1 पर 19 दिसंबर को हुई घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने अपना पक्ष रखते हुए अंकित दीवान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कैप्टन सेजवाल का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर पेश की जा रही है वह तथ्यों से परे है और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।

बेटी के सामने की बदसलूकी कैप्टन सेजवाल ने 'दैनिक जागरण' से बात करते हुए कहा कि अंकित जिस मासूम बच्ची के सामने पीटे जाने की दुहाई देकर सहानुभूति बटोर रहे हैं, सच्चाई इसके उलट है। कैप्टन ने आरोप लगाया कि उसने खुद अपनी 7 साल की बेटी के सामने मेरे परिवार को भद्दी गालियां और धमकियां दीं। उस समय उन्हें अपनी छोटी बच्ची पर पड़ने वाले मानसिक असर का भान नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाथापाई की नौबत तभी आई जब उनके परिवार के सम्मान पर आंच आई। इतना ही नहीं, उनके परिवार को ऐसी धमकियां दी गईं जो किसी भी सभ्य समाज में अकल्पनीय है।

सीआईएसएफ के जवानों ने किया बीच-बचाव उनका कहना है कि विवाद बढ़ते-बढ़ते शारीरिक हाथापाई तक पहुंच गया, जिसमें उन्हें भी चोटें आईं थीं। घटना के दौरान मौके पर मौजूद सीआईएसएफ के जवानों के समझाने के बावजूद दूसरा पक्ष शांत होने को तैयार नहीं था। हालांकि, बाद में अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौते पर हस्ताक्षर किए और कानूनी कार्यवाही न करने का फैसला लिया।

जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं वे उस समय ड्यूटी पर नहीं थे और एक साधारण यात्री के रूप में निजी यात्रा पर थे। अब पेशेवर विवाद बताकर बदनाम किया जा रहा है ताकि मेरी छवि खराब की जा सके। यह पूरी तरह से एक निजी विवाद था जिसकी शुरुआत दूसरे पक्ष ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकित ने न केवल गाली-गलौज की बल्कि जातिसूचक टिप्पणियां भी की थीं। उनकी कंपनी या पेशे को इस निजी विवाद में घसीटना केवल सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और उनकी छवि खराब करने का एक प्रयास है। उन्होंने जनता और मीडिया से अपील की है कि वे वायरल हो रहे एकतरफा वीडियो के बजाय जमीनी सच्चाई और आधिकारिक तथ्यों पर भरोसा करें।