IGI एयरपोर्ट विवाद: एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने आरोप किए खारिज, बोले- 'सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा'
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर हुए विवाद में, एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। पायलट का कहना है कि सोशल मीडिया पर ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
मुकेश ठाकुर, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) के टर्मिनल 1 पर 19 दिसंबर को हुई घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने अपना पक्ष रखते हुए अंकित दीवान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। कैप्टन सेजवाल का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर पेश की जा रही है वह तथ्यों से परे है और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।
बेटी के सामने की बदसलूकी
कैप्टन सेजवाल ने 'दैनिक जागरण' से बात करते हुए कहा कि अंकित जिस मासूम बच्ची के सामने पीटे जाने की दुहाई देकर सहानुभूति बटोर रहे हैं, सच्चाई इसके उलट है। कैप्टन ने आरोप लगाया कि उसने खुद अपनी 7 साल की बेटी के सामने मेरे परिवार को भद्दी गालियां और धमकियां दीं। उस समय उन्हें अपनी छोटी बच्ची पर पड़ने वाले मानसिक असर का भान नहीं हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाथापाई की नौबत तभी आई जब उनके परिवार के सम्मान पर आंच आई। इतना ही नहीं, उनके परिवार को ऐसी धमकियां दी गईं जो किसी भी सभ्य समाज में अकल्पनीय है।
सीआईएसएफ के जवानों ने किया बीच-बचाव
उनका कहना है कि विवाद बढ़ते-बढ़ते शारीरिक हाथापाई तक पहुंच गया, जिसमें उन्हें भी चोटें आईं थीं। घटना के दौरान मौके पर मौजूद सीआईएसएफ के जवानों के समझाने के बावजूद दूसरा पक्ष शांत होने को तैयार नहीं था। हालांकि, बाद में अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समझौते पर हस्ताक्षर किए और कानूनी कार्यवाही न करने का फैसला लिया।
जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं
वे उस समय ड्यूटी पर नहीं थे और एक साधारण यात्री के रूप में निजी यात्रा पर थे। अब पेशेवर विवाद बताकर बदनाम किया जा रहा है ताकि मेरी छवि खराब की जा सके। यह पूरी तरह से एक निजी विवाद था जिसकी शुरुआत दूसरे पक्ष ने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकित ने न केवल गाली-गलौज की बल्कि जातिसूचक टिप्पणियां भी की थीं। उनकी कंपनी या पेशे को इस निजी विवाद में घसीटना केवल सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और उनकी छवि खराब करने का एक प्रयास है। उन्होंने जनता और मीडिया से अपील की है कि वे वायरल हो रहे एकतरफा वीडियो के बजाय जमीनी सच्चाई और आधिकारिक तथ्यों पर भरोसा करें।
तीन दिन बाद भी पुलिस कर रही शिकायत का इंतजार
अंकित दीवान ने घटना के बाद अपनी लहूलुहान तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर खूब चर्चा बटोरी, लेकिन घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी 21 दिसंबर रात तक दिल्ली पुलिस के पास कोई औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दूसरी ओर मामले के तूल पकड़ते ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कैप्टन सेजवाल को सस्पेंड कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एयरलाइंस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।