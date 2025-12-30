रंग लाई दैनिक जागरण की मुहिम, गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम का हुआ जीर्णोद्धार; खिलाड़ियों को मिली सौगात

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। साल 2025 खेल और खेल सुविधा व संसाधनों के नजरिये से धूप-छांव की तरह रहा। शहरी व ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए महामाया स्टेडियम में अनेकों के खेल अभ्यास व प्रशिक्षण लिए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से सुविधा और संसाधनों के साथ ही प्रशिक्षक भी नियुक्त किए हैं, जहां वर्ष भर के लिए 210 रुपये का शुल्क देकर प्रशिक्षण हासिल करने की सुविधा है, लेकिन तैनात अफसरों की लापरवाही से यह परिसर किसी खेल के लायक नहीं बचा।

दैनिक जागरण ने खेल और सुविधा व संसाधनों को लेकर मुहिम शुरू की, जिसका नतीजा वर्ष 2025 में देखने को मिला। शासन और खेल निदेशालय ने संज्ञान लिया और इसके नवीनीकरण के लिए साढ़े सोलह करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ। इसमें बैडमिंटन हाल, स्वीमिंग पूल, जूडो हाल, बॉक्सिंग रिंग, कुश्ती शेड, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, एथलेटिक ट्रैक आदि का कार्य आरंभ हुआ।

इतना ही नहीं, इस बजट से खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिले इसके लिए लगातार मानिटरिंग की। खामियां मिलने की खबर प्रकाशित की, जिसके चलते शासन ने जांच के आदेश दिए। एक कमेटी गठित हुई और उसकी देखरेख में नवीनीकरण व निर्माण कार्य जारी है।

जिले में खेलों के इतिहास में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अभी ख्वाब की तरह है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी जीडीए को सौंपी है, लेकिन इसके भूमि पूजन के छह साल और प्रस्तावित होने के आठ साल बाद भी एक ईंट तक यहां नहीं लग सकी।

मुहिम का दिख रहा असर दैनिक जागरण की पहल के बाद महामाया स्टेडियम के नवीनीकरण ध्यान दिया गया।

करीब 16 करोड़ की लागत से बैडमिंटन हाल, जूडो हाल, बाक्सिंग रिंग, कुश्ती शेड, बास्केटबाल कोर्ट और अन्य सुविधाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

स्विमिंग पूल (नई फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ) कार्य हो रहा है।

लंदन और रियो ओलंपिक माडल पर आधारित, यहां हाकी के लिए नया एस्ट्रो टर्फ, एथलीटों के लिए सिंथेटिक रनिंग ट्रैक का प्रस्ताव पास हो चुका है।

खराब हो चुके क्रिकेट नेट और झुके हुए पोल को ठीक किया जा रहा है ताकि खिलाड़ी सुरक्षित अभ्यास कर सकें।

अब खिलाड़ियों को दिल्ली, मेरठ या निजी अकादमियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें आधुनिक तकनीक और उच्च स्तरीय कोचिंग का लाभ मिलेगा, जिससे उनके खेल में सुधार होगा

अगस्त 2026 तक सभी निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का ख्वाब गाजियाबाद में पिछले करीब एक दशक से क्रिकेटप्रेमियों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ख्वाब ही रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्ष 2019 में मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के साथ भूमि पूजन कर चुके हैं।