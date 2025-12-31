गाजियाबाद में 250 करोड़ रुपये खर्च कर मधुबन-बापूधाम में कराए जाएंगे विकास कार्य, मई तक आरओबी होगा शुरू
गाजियाबाद के मधुबन-बापूधाम में 2026 तक 250 करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे। मई तक आरओबी शुरू होने से कनेक्टिविटी सुधरेगी। नए साल में बुनकर मार्ट और क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना में वर्ष 2026 में 250 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए
जाएंगे। जिससे कि वहां पर आवंटियों को आवासीय के साथ ही बुनियादी सुविधाएं भी मिल सकें। इसके साथ ही कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए मधुबन बापूधाम आरओबी को मई माह तक तक शुरू कर दिया जाएगा, इससे मधुबन- बापूधाम और मेरठ रोड के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।
रेलवे फाटक पर जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही नए साल में बुनकर मार्ट, सह एक्सपो मार्ट और कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी पूरा कर जाएगा। जीडीए सचिव विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि नंदग्राम में 77 आवासीय भूखंडों की योजना तैयार की जा रही है।
इसमें 60 वर्ग मीटर से लेकर 210 वर्ग मीटर तक के भूखंड शामिल होंगे, जिनका आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना नए वर्ष की शुरुआत में लांच की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना (शहरी) के तहत पांच प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। इन प्रोजेक्ट में कुल 3,496 फ्लैट तैयार हो रहे है।
मधुबन बापूधाम योजना में 856, डासना में 432, प्रताप विहार में 1,200, नूरनगर में 480 और निवाड़ी में 528 फ्लैट तैयार हो रहे हैं। वर्ष 2026 में आवंटियों को कब्जा दे दिया जाएगा। कोयल एन्क्लेव में रामायण थीम पार्क विकसित होगा।
पार्क में फाइव डी मोशन चेयर थिएटर, मिरर हाउस, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, लाइट एंड साउंड शो के साथ रामायण के प्रमुख पात्रों की 15 मूर्तियां और कुल 45 कलात्मक प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे। इंदिरापुरम में संस्कृति दर्शन पार्क भी तैयार किया जा रहा है, जो 2026 में पूरा हो जाएगा। वैशाली में 1,800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उत्सव भवन बनाया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।