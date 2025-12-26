खोड़ा में पानी की किल्लत से लोग परेशान, बोले- राशन से ज्यादा हर माह पानी पर हो रहा खर्चा

जागरण संवाददाता, खोड़ा। खोड़ा में लोगों के घर की ग्रोसरी और दूध का खर्चा एक तरफ है और पानी का खर्चा एक तरफ है। जितना खर्चा हर माह दूध और राशन पर होता है उससे कहीं ज्यादा खर्चा पानी पर हो जाता है। पीने से लेकर जरूरी कार्यों तक के लिए पानी खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है।

खोड़ा के लोगों ने बताया कि नहाने और कपड़े धोने से लेकर पीने तक के लिए पानी खरीदना पड़ता है। इससे वेतन से हर माह कम से कम चार से पांच हजार रुपये राशन पर खर्च हो जाता है। कई बार बोतलबंद पानी अधिक खरीदने के कारण यह खर्चा सात हजार रुपये तक पहुंच जाता है।

अगर नामी कंपनी का पानी पीएं तो खर्चा और बढ़ जाएगा। इसीलिए प्लांटों से ही पानी खरीदकर गुजारा करते हैं। उस पानी की गुणवत्ता सही है या नहीं, इसका भी पता नहीं चल पाता है। इन अवैध प्लांटों पर पानी की जांच भी नहीं होती है। लोगों का कहना है कि अगर गंगाजल की आपूर्ति हो जाए तो पानी का खर्चा खत्म हो जाएगा। इससे यहां की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि वेतन का एक बड़ा हिस्सा पानी पर खर्च हो जाता है।