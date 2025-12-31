गाजियाबाद के खोड़ा में पानी की भारी किल्लत, एक से दूसरे वार्ड में लगाने पड़ते हैं चक्कर

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। सर्दियों में सुबह लोग पानी में हाथ डालने से भी डरते हैं, लेकिन खोड़ा में यह तस्वीर उल्टी है, यहां लोगों की सुबह पानी के लिए दौड़ लगाने से शुरू होती है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बर्तन हाथों में लेकर महिलाएं, बच्चे और पुरुष दौड़ते हैं। लोगों का आरोप है कि एक ही गली में नगर पालिका का टैंकर आकर खड़ा हो जाता है। इससे दूसरी गलियों में रहने वाले लोगों को दूरी तय कर पानी भरकर घर लाना पड़ता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खोड़ा में पेयजल आपूर्ति के लिए 70 टैंकर लगाए गए हैं। इनमें से कुछ के खराब होने का दावा भी लोग और विपक्षी दलों के लोग करते हैं। टैंकरों के नियमित न आने की शिकायत भी लोगों को रहती है।

यहां के मैत्रिका विहार, हयातनगर, प्रेम विहार, इंद्र विहार, हिमालय एन्क्लेव समेत अन्य क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि एक समय ही पानी मिलता है। इसमें भी टैंकरों से सभी घरों की आपूर्ति नहीं हो पाती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।